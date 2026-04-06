هيخرج خلال أيام.. زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية|خاص

كشفت زوجة الفنان سامى عبد الحليم تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة ودخوله العناية المركزة.

وقالت زوجته في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن حالة سامى عبد الحليم شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه من المقرر خروجه من العناية المركزة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لتعليمات الأطباء.

سامى عبد الحليم

يشار إلى أن الفنان الدكتور سامى عبد الحليم تخرج في كلية دار علوم عام ١٩٧١، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام ١٩٨٣، وحصل على الدكتوراه في فنون الإخراج المسرحي من إسبانيا عام ١٩٩٢.

وشارك في عدد كبير من المسرحيات؛ حوالي ٨٠ مسرحية، منها ٣٥ عرضا بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات "المحاكمة" و"الحارس" و"منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل.

كما شارك فى تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلا عن أدواره المميزة في الدراما، حيث جسد شخصية "بيرم التونسي" في مسلسل “أم كلثوم”.