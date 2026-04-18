حجز استئناف منتصر الزيات في اتهامه بالسب والقذف لـ 18 مايو للحكم

قررت محكمة الاستئناف المختصة، حجز نظر الاستئناف المقدم من المحامي منتصر الزيات، على الحكم الصادر ضده بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بسداد 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لصالح المحامي هاني سامح في اتهامه بالسب والقذف لجلسة 18 مايو للحكم.

وكشفت حيثيات الحكم أنه استقر في يقينها من أوراق الدعوى، وما تضمنته التحقيقات والفحص الفني للمقطع المرئي محل الاتهام، منتهية إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمتي السب العلني وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، عبر بث مباشر نشره على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تحت اسم "منتصر الزيات".

وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم سب المجني عليه علنًا، باستخدام حسابه المشار إليه، من خلال بث مباشر تضمن عبارات خادشة للشرف والاعتبار، فضلًا عن تعمد إزعاجه وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، مطالبة بتوقيع العقوبة وفقًا لنصوص المواد 166 مكرر و171 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات، إلى جانب المواد ذات الصلة بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

كما استندت إلى تقرير الفحص الفني الصادر عن وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي أثبت ارتباط الحساب محل الواقعة بشرائح الهاتف الواردة بالأوراق.

ورفضت المحكمة الدفع ببطلان الدليل الرقمي، موضحة أن تقرير الفحص الفني يُعد عنصرًا من عناصر الدعوى يخضع لتقديرها، وقد اطمأنت إلى سلامته، لا سيما مع تأييده بما ورد بأقوال الشهود، وإقرار دفاع المتهم بظهوره في المقطع وامتلاكه الحساب محل الواقعة.



