سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بالوادي الجديد

تمكنت مباحث قسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية من مزارع وحقول المواطنين وذلك بعد ورود عدة بلاغات.



ضبط تشكيل عصابي

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد صابر الدد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة والرائد أحمد السيد والرائد مهاب مجدي من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي، بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاطهم الإجرامي وتحركاتهم المشبوهة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تتبع العناصر الإجرامية، ووضع خطة محكمة أسفرت عن ضبط أفراد التشكيل بالكامل خلال ثلاثة أيام، وبحوزتهم عدد من المواشي المسروقة، واتضح أنهم من محافظة أسيوط ومارسوا نشاطهم الإجرامي بغرض سرقة المواشي وإعادة بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وباشرت النيابة التحقيق.