الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بث مباشر.. قيادات الأزهر يقدمون واجب العزاء في الدكتور محمد طه أبو كريشة

محمد شحتة

أقامت جامعة الأزهر، عزاء للدكتور الراحل محمد طه أبو كريشة، في مسجد فاطمة الزهراء داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر.

وحضر عزاء الراحل، قيادات الأزهر الشريف، وعلى رأسهم، الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الضويني عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سيد بكري نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد صوفي عميد كلية العلوم للبنين بالقاهرة، والدكتور كمال رسلان وكيل كلية العلوم، وعدد من علماء وأساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر.

ونعت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وكل منسوبي المؤسسة بالقاهرة والأقاليم، الدكتور محمد طه أبو كريشة، الأستاذ بكلية العلوم للبنين بالقاهرة.

ويعتبر الراحل هو نجل العالم الجليل الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس الجامعة وعضو هيئة كبار العلماء سابقاً، وصاحب المسيرة العلمية والأدبية الحافلة في رحاب الأزهر الشريف.

وذكرت الجامعة في بيان رسمي، أن صلاة الجنازة أقيمت عقب صلاة عصر الخميس الماضي، في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وسط حضور لفيف من العلماء والطلاب ومحبي عائلة أبو كريشة.

وعقب أداء الصلاة، تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، في مشهد سادته أجواء من الحزن والتقدير لمكانة الفقيد وعائلته العلمية.

 

توجيهات شيخ الأزهر

وبناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أقامت جامعة الأزهر، اليوم، عزاءً رسمياً للفقيد.

ويأتي هذا العزاء؛ تقديراً من مؤسسة الأزهر الشريف لواحد من أبنائها المخلصين، واستكمالاً لنهج الوفاء لأسرة الدكتور طه أبو كريشة التي قدمت خدمات جليلة للعلم والدين على مدار عقود طويلة.

ودعت جامعة الأزهر كل الزملاء والطلاب للمشاركة في واجب العزاء، سائلة المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
