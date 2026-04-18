افتتحه رئيس الوزراء.. بطرس غالي: 800 مليار جنيه ضرائب المشروع الاستثماري بالقاهرة الجديدة

أكد يوسف بطرس غالي عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، تفاصيل عن الإعلان عن مشروع استثماري ضخم في القاهرة الجديدة بحضور رئيس الوزراء اليوم .

وقال يوسف بطرس غالي في تصريحاته للإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المشروع الاستثماري الضخم سيغير بيئة الاستثمار العقاري في المستقبل ".



وتابع يوسف بطرس غالي :" المشروع الاستثماري يمثل شراكة قوية بين القطاع الخاص والدولة المصرية "، مضيفا:" الحكومة قدمت الدعم والمساندة لنا ".



وأكمل يوسف بطرس غالي :" أي استثمار ناجح يسهم في زيادة في الدخل وزيادة الضرائب التي تحصل عليها الدولة المشروع الاستثماري الضخم يولد ضرائب للمالية العامة بقيمة 800 مليار جنيه ".

ولفت يوسف بطرس غالي:" المشروع الاستثماري سوف يسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد على مدار عدة سنوات مقبلة ".

