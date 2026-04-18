قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد
مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
مدبولي: الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية المتكاملة بسيناء
أحمد شوبير: اتجاه في الأهلي لإعادة تقييم رضا سليم
ديربي الميرسيسايد يشتعل.. 5 نجوم في ليفربول يقاتلون لإنقاذ موسمهم أمام إيفرتون
مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن المحافظات التالية في التأمين الصحي الشامل
سول: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
إيران تتحدى دونالد ترامب في هرمز.. وبنيامين نتنياهو يؤكد استمرار عمليات لبنان
الحكومة تفتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

رئيس جامعة الأزهر: نظمنا 3 مؤتمرات دولية حول الأسرة والمجتمع

محمد شحتة

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب أهمية العناية بالأسرة باعتبارها اللبنة الأولي في بناء المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، بالاشتراك مع كلية القانون بجامعة السلطان "اجونج الاسلامية"  بإندونيسيا، والذي يقام بعنوان: "نحو بناء مجتمع متماسك حماية كيان الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة".

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سبقه مؤتمران غاية في الأهمية: المؤتمر الأول نظمته كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، وكان بعنوان "الأسرة خط الدفاع الاول عن المجتمع، والمؤتمر الثاني نظمته كلية الشريعة والقانون بأسيوط وكان بعنوان: "المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشرع والقانون".

مؤتمرات دولية عن الأسرة

وأوضح رئيس الجامعة أن عقد هذه المؤتمرات الثلاثة في شهرين متتابعين يعكس حرص جامعة الأزهر على العناية بالأسرة ويؤكد جهودها العلمية الدؤوبة نحو دعم مسيرة البناء والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الشريعة والقانون برئاسة الدكتور عطا السنباطي، عميد الكلية رئيس المؤتمر  والتي اتخذت من الحفاظ على بناء مجتمع متماسك عنواناً لمؤتمرها الدولي السادس.

كما ثمن رئيس الجامعة إقامة المؤتمر بالاشتراك مع كلية القانون بجامعة السلطان "اجونج الاسلامية" بإندونيسيا، برئاسة الدكتور جوادة حافظ عميد الكلية، وحضور الدكتور "أنيس ماشدرو هاتون" رئيس برنامج الدكتوراة بجامعة السلطان " اجونج الاسلامية" بإندونيسيا، لافتًا إلى أن انعقاد المؤتمر بالاشتراك مع كلية القانون بجامعة السلطان "اجونج الإسلامية" بإندونيسيا يعد تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف.

ودعا رئيس الجامعة للمؤتمر بالتوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات مفيدة تسهم في الحفاظ على الأسرة وعلى المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الأمة الإسلامية تواجه عواصف قوية فتاكة ورياح عاتية، لافتاً إلى أنه لا نجاة لها إلا بأن تعود أمة واحدة كما أمر المولى- عزوجل- في قولة: "إن هذه أمتكم أمة واحدة"، وقال تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين".

وختم رئيس الجامعة كلمته بأن الأمة الإسلامية اليوم أحوج ماتكون إلى الاتحاد والتماسك والوقوف صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص في وجه أعدائها الذين تكالبوا عليها، داعياً المولى- عزوجل- أن يحفظ مصر وأمتنا الإسلامية من كل مكروه وسوء وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

علي جمعة

اليقين لا يُزال بالشك والأمور بمقاصدها.. علي جمعة يشرح 4 قواعد فقهية مهمة

ذكر الله

علي جمعة: من ذكر الله من قلبه ذكره فى الملأ الأعلى ونور قلبه

التمويل البنكي

هل التمويل البنكي لعمل مشروع حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد