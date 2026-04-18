الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحقيق عبري .. شبهات حول تجنيد جنود إسرائيليين في شبكة مرتبطة بإيران

فرناس حفظي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية يحققان في قضية يُشتبه بأنها تتعلق بشبكة تجسس تعمل لصالح جهات إيرانية، ويُعتقد أن من بين أعضائها جنودًا في الخدمة النظامية.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال قيام بعض الجنود بتسريب معلومات حساسة تتعلق بمواقع أنظمة دفاعية وقواعد عسكرية وأسلحة استراتيجية.


وأضافت التقارير أن الشبهات تشمل جمع معلومات عن مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، في إطار نشاط يُعتقد أنه مرتبط بجهات معادية.


وحسب المصادر احتجزت السلطات جنديين من سلاح الجو الإسرائيلي لمدة تقارب الشهر، للاشتباه في تواصلهما مع جهات خارجية يُعتقد أنها معادية، في إطار التحقيقات الجارية لكشف أبعاد القضية.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

