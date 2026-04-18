وفاة ابنة حافظ باشا بدوي رئيس مجلس الشعب الأسبق بكفر الشيخ

شيع أهالي كفر الشيخ، اليوم أسماء حافظ بدوي، ابنة رئيس مجلس الشعب الأسبق حافظ باشا بدوي.

ونعى مدحت بدوي، نقيب المحامين الأسبق بكفر الشيخ، الراحلة بكلمات مؤثرة:«ذهبت إلى ربها راضية مرضية تماماً كما عاشت حياتها، ربي ارحمها واغفر لها وتقبلها بقبول حسن، ابنة عمي وابنة خالتي وشقيقة المرحومة زوجتي أسماء حافظ بدوي».

جدير بالذكر أن حافظ باشا بدوي كان عضوًا بمجلس الأمة، ثم بمجلس الشعب، وعين وزيرًا للشئون الاجتماعية، ثم انتخب رئيسًا لمجلس الشعب.

اختير الراحل حافظ باشا بدوي مساعدًا لرئيس الجمهورية.. من 14 مايو 1971م - 7 سبتمبر 1971 م (رئيسًا لمجلس الأمة)، ومن 11 نوفمبر 1971 م - 22 أكتوبر 1974م (رئيسًا لمجلس الشعب).