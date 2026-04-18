مشروع The Spine.. خبير: طفرة استثمارية تعكس قوة الاقتصاد المصري وتدعم الشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق مشروع “The Spine” الاستثماري الضخم، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، يمثل رسالة قوية تطمينية للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، مشددًا على أن مثل هذه المشروعات تعكس متانة الاقتصاد المصري ووضوح الرؤية التنموية للدولة.

الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن نجاح مصر في استقطاب استثمارات بهذا الحجم في الظروف الراهنة يؤكد قدرتها على المنافسة عالميًا، ويجسد في الوقت نفسه الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار داخل البلاد.

وأضاف أن المشروع يعد نموذجًا تطبيقيًا حيًا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث يقوم على شراكة متكاملة بين القطاع الخاص ممثلًا في مجموعة "طلعت مصطفى" كأحد أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، والقطاع المصرفي ممثلًا في البنك الأهلي المصري باعتباره أكبر مؤسسة تمويلية وطنية.

البنية التحتية في مصر

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النوع من المشروعات الكبرى ما كان له أن يرى النور لولا الطفرة الضخمة التي شهدتها البنية التحتية في مصر خلال العقد الماضي، والتي تجاوزت استثماراتها 10 تريليونات جنيه، مؤكدًا أن هذا التطوير شمل محاور استراتيجية مثل محطات الكهرباء، وشبكات الطرق، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بنية تحتية متكاملة

واختتم شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإنجازات أسهمت في تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الكبرى، وجعلتها وجهة قادرة على استيعاب مشروعات لا يمكن تنفيذها في بيئات تفتقر إلى بنية تحتية متكاملة وخدمات متطورة.