قيادي بحزب الجيل : توجيهات الرئيس بتذليل عقبات الاستثمار الضمانة الأقوى في الجمهورية الجديدة

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وضع جداول زمنية مُحددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب يعد رسالة سياسية واقتصادية حازمة، ففي عالم الاستثمار الوقت هو المال، والتأخير في تسليم مشروعات الإسكان والمرافق يعني زيادة في التكاليف وهدرًا في الموارد.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن هذا التوجيه يقطع الطريق أمام البيروقراطية الزمنية ويضع المسؤولين أمام مسؤولية مباشرة ومحاسبة مرتبطة بجدول زمني لا يقبل التأويل، مؤكدًا أنه لم يعد الهدف هو مجرد بناء جدران أو رصف طرق، بل شدد توجيه الرئيس السيسي على أعلى مستوى من الجودة، وهذا يعكس إدراكًا عميقًا بأن المشروعات القومية هي واجهة مصر أمام العالم وحق أصيل للمواطن، والجودة هنا ليست رفاهية، بل هي ضمانة لعدم إنفاق مبالغ إضافية على الصيانة المبكرة، ولضمان صمود هذه الاستثمارات لعقود قادمة.

​وأشار إلى أن ​توجيه الرئيس السيسي بتكثيف الجولات الميدانية يكسر الهوة بين التقارير المكتبية والواقع الفعلي، وهذه المدرسة في الإدارة تعتمد على المعاينة بالعين المجردة، مما يضمن كشف المشكلات التقنية قبل تفاقمها، علاوة على رفع الروح المعنوية للعاملين في المواقع، وإرسال رسالة للمقاولين والشركات المنفذة بأن العين الرقابية حاضرة في كل موقع.

​ولفت إلى أن الحديث عن بيئة حضارية متكاملة يشير إلى أن الدولة لا تبني جزرًا منعزلة، بل تخلق منظومة حياة، وربط الإسكان بالمرافق بمياه الشرب يعني أن المواطن سيتسلم حياة وليس مجرد وحدة سكنية، موضحًا أن هذا هو جوهر التنمية الشاملة التي تسعى لنقل المواطن المصري من العشوائية إلى التحضر المنظم.

​وأكد أن توجيه الرئيس بتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة هو بمثابة الضوء الأخضر للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي، وهو إقرار بأن الدولة تدرك وجود تحديات وتتعهد بإزالتها بقرار سيادي، مما يرفع من تصنيف مصر كبيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع البنية التحتية.

​وشدد على أن ​هذه التوجيهات الرئاسية تحول المشروعات من عبء مالي إلى أصول وطنية تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتؤكد أن الدولة المصرية انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التمكين والتحقق الميداني.