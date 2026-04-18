برلماني : إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة يعزز ثقة المواطنين في جهود التنمية

شدد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، على أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة خلال العام الجاري تعكس التزام واضح من الدولة بالارتقاء بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتيجا.

وأوضح في تصريحات خاصة أن هذه المبادرة تُعد من أبرز المشروعات التنموية الشاملة، نظرا لما تستهدفه من تطوير متكامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والمناطق الحضرية.

وأضاف أن الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المحدد من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إنجاز المشروعات القومية الكبرى.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لضمان استمرار نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية على المدى البعيد.