اليماحي يطالب برلمان السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية بدعم القضايا العربية

أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أهمية تعزيز العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن العلاقات مع هذه الدول تكتسب أهمية كبيرة خاصة من النواحي الاقتصادية، معربًا عن اهتمام البرلمان العربي بتعزيز العلاقات معها على المستوى البرلماني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، مع رودريجو غامارا رئيس السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (الميركوسور)، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.

وتطرقت المباحثات إلى تبادل الأفكار المتعلقة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

ومن جانبه، أبدى غامارا رغبته القوية في تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أن هذه العلاقات البرلمانية يمكن أن تكون مدخل مهم لتعزيز العلاقات العربية مع أمريكا الجنوبية، وكذلك تعزيز التقارب الثقافي والشعبي بين الجانبين.

وطالب رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء بأن يكون لبرلمان السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية دور ضاغط في دعم القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة في ضوء ما تمر به من تطورات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، بسبب تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها كيان الاحتلال.

حضر اللقاء النائب سعيد بن حمد بن هلال السعدي نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والدكتورة أحلام اللافي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والدكتورة حنان الفتلاوي عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

