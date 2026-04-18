الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اليماحي يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

دعا محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي في كلمة ألقاها باسم البرلمانيين العرب أمام الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، الاتحاد البرلماني الدولي إلى تجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، قائلًا "من يشرّع قانونًا لإعدام أسير أعزل، لا يمكن أن يكون متواجد بيننا في هذه القاعة".

وقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

كما طالب رئيس البرلمان العربي في كلمته بتشكيل لجنة برلمانية دولية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي، تكون مهمتها العمل على وقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنه "جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان".

وقال رئيس البرلمان العربي في هذا السياق "إننا أمام واقع يفرض علينا كبرلمانيين، مسؤولية لا تحتمل التأجيل، فالاتحاد البرلماني الدولي ليس مجرد منصة للحوار، بل هو ضمير تشريعي عالمي، ومن واجبه أن يتحرك لحماية القيم التي تأسس عليها".

واختتم "اليماحي" كلمته بالتأكيد على أن "التاريخ لا يذكر المواقف الرمادية، بل يخلّد اللحظات التي ينتصر فيها الضمير على الصمت، والعدالة على التردد. واليوم، أمامنا خيار واضح: إما أن نكون على قدر المسؤولية، أو نترك فراغًا تملؤه الفوضى والانتهاكات".

https://youtu.be/B3DDTCP9Bz4

البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي إسطنبول رئيس البرلمان العربي تجميد عضوية كنيست الاحتلال قانون إعدام الأسرى إعدام الأسرى مدينة إسطنبول التركية محمد بن أحمد اليماحي الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال إعدام الأسرى الفلسطينيين

