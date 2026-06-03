الناخبون الكوريون الجنوبيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية

يتوجه الناخبون الكوريون الجنوبيون اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب عمد المدن وحكام الأقاليم وأعضاء المجالس المحلية ومسؤولي التعليم الإقليميين في الانتخابات المحلية الحاسمة التي قد تحدد مسار إدارة لي جيه ميونغ في سنتها الثانية في السلطة.

وقالت لجنة الانتخابات الوطنية إن التصويت بدأ في الساعة السادسة صباحا وسيستمر حتى الساعة السادسة مساء في 14,288 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد،حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وفي الانتخابات المحلية، سيتم اختيار المؤهلين لـ 16 منصبا لعمد المدن وحكام الأقاليم، بالإضافة إلى 227 منصبًا لرؤساء الحكومات المحلية، ونحو 4,000 مقعد في المجالس المحلية.

وتحظى انتخابات عمدة سول باهتمام كبير، حيث يتنافس العمدة الحالي "أوه سيه-هون" من حزب سلطة الشعب و"جونغ وون-أو" من الحزب الديمقراطي في سباق انتخابي محتدم.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري الانتخابات البرلمانية التكميلية لشغل 14 مقعدا برلمانيا شاغرا في عدد مماثل من الدوائر الانتخابية، بما في ذلك تلك الموجودة في إنتشون، وإقليم غيونغغي، بالإضافة إلى مدينتي دايغو وبوسان الواقعتين في جنوب شرق البلاد.

كان 10.4 مليون ناخب من أصل 44.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم خلال التصويت المبكر في يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الماضي.

وسجلت نسبة الإقبال على التصويت المبكر أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 23.51%، مما لفت الانتباه إلى ما إذا كانت نسبة المشاركة الإجمالية في انتخابات 3 يونيو المحلية تتجاوز 60%.