وزير الخارجية الأردني: لا نريد أن تكون المنطقة ضحية ورهينة بيد نتنياهو وحكومته

حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من خطورة السياسات الإسرائيلية الراهنة، مؤكدا بلغة حاسمة أن إسرائيل هي مصدر التوتر في المنطقة.

وشدد الصفدي خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بتركيا على رفض المملكة بأن تدفع المنطقة ثمن المواقف المتطرفة، قائلا: "لا نريد أن تكون المنطقة ضحية ورهينة بيد نتنياهو وحكومته".

وأوضح أن المشهد الإقليمي يشهد حاليا "حقبة جديدة من التوسع الإسرائيلي"، محذرا من أن هذا التوجه يقوض بشكل مباشر وخطير فرص إحلال السلام والاستقرار في عموم المنطقة.

وفيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية، هاجم وزير الخارجية الممارسات الاحتلالية، مشددا على أن إسرائيل تمارس إجراءات غير قانونية تنسف جهود التهدئة وذلك من خلال تصعيد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

و جدد الصفدي التأكيد على ثوابت الدولة الأردنية، معلنا أن الأردن متمسك بشكل ثابت ومطلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الصمام الأساسي لحماية الهوية التاريخية والدينية للمدينة المقدسة في وجه محاولات التهويد.

كما أكد نائب رئيس الوزراء أن الأردن يدعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها الكاملة على أراضيها وضمان حصرية السلاح في يد الدولة.

وأضاف الصفدي أن لبنان يستحق أن ينعم بالأمن والسلام، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لبسط سيادتها الكاملة على جميع أراضيه.

وأشار إلى أن لبنان عانى بشكل كبير من الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كل شبر من الأرض اللبنانية.