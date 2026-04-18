قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أواري يرحب برفض تعيين مبعوث إسرائيلي بـ أرض الصومال

السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال
الديب أبوعلي

رحّب السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذي أدان إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يُعرف بـ“أرض الصومال”، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد السفير، في بيان له، أن هذه المواقف تعكس دعمًا موحدًا وثابتًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، مشيدًا بروح التضامن التي تعزز وحدة الصف وتدعم جهود الحفاظ على استقلال البلاد، في إطار احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأفريقي.

رفض تعيين مبعوث إسرائيلي لدى أرض الصومال 

وكان وزراء خارجية كل من مصر، والصومال، والسودان، وليبيا، وبنجلاديش، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان، والكويت، وموريتانيا، والأردن، وسلطنة عُمان، قد أعربوا في بيان مشترك عن إدانتهم الشديدة لهذه الخطوة، مؤكدين رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها.

وشدد الوزراء على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الشرعية باعتبارها المعبّر الوحيد عن إرادة الشعب الصومالي، محذرين من أن مثل هذه الخطوات تمثل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

كما اعتبروا أن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليميين.

وفي السياق ذاته، أشاد السفير الصومالي بالمواقف الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي أكدت دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

أرض الصومال الصومال جامعة الدول العربية سفير الصومال بالقاهرة السفير علي عبدي أواري جمهورية الصومال الفيدرالية إسرائيل

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

