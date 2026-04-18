ترجمة كتاب "رسائل الإمام للأطفال" إلى اليونانية | خاص

قالت الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور للطفل، إنه من المقرر أن يتم ترجمة كتاب "رسائل الإمام الأكبر للأطفال" إلى اللغة اليونانية بناءا على طلب من الجالية المسلمة.

وقالت نهى عباس لصدى البلد، إن كتاب "رسائل الإمام الأكبر للأطفال" صادر عن مجلة نور للطفل التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ليكون دليل للأطفال في الحياة.

ترجمة رسائل الإمام للأطفال

وأوضحت أن الكتاب سيتم ترجمته إلى اللغة اليونانية، بخلاف ترجمته السابقة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية التي تمت بالفعل.

وأشارت نهى عباس، إلى أنه سيتم ترجمة الكتاب إلى اللغات المتاحة داخل مركز الأزهر للترجمة، ومن المقرر أن يتم تداوله في الدول الأجنبية وإتاحته إلكترونيا بصيغة PDF ليكون متاح لكل الجاليات المسلمة في العالم.

يقول الإمام الأكبر شيخ الأزهر، في مقدمة الكتاب: "أبنائي الأحباء ، هذه رسائل أوجهها إليكم لتكون دليلا لكم في درب الحياة، تستضيئون بها كما يستضاء بالنور في الظلام، رسائل تخرج من معين القرآن الكريم، ومن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لتحدثكم عن الإيمان بالله، وشكره بالصلاة، وحسن الخلق، وبر الوالدين، ومحبة الوطن، وحفظ الوقت، والرحمة بكل مخلوقات الله، وسائر ما يُصلح القلب والعقل والبدن".

كتاب رسائل الإمام للأطفال

ويضم الكتاب اثنتا عشرة رسالة؛ كالتالي:

-الرسالة الأولى: "الله ربك".

- الرسالة الثانية:"سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولك".

الرسالة الثالثة: "الصلاة شكر لله وحب له".

الرسالة الرابعة: "حسن الخلق".

الرسالة الخامسة: "بالوالدين إحسانا".

الرسالة السادسة: "خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا".

الرسالة السابعة: "هويتك ولغتك هما عزك وفخرك".

الرسالة الثامنة: "من لا وطن له لا قيمة له".

الرسالة التاسعة: "الوقت هو عمرك".

الرسالة العاشرة: "إن لبدنك عليك حقا".

الرسالة الحادية عشرة: "الراحمون يرحمهم الله".

الرسالة الثانية عشرة: "العلم يبني الأمم".