مفتي الهند يوجّه رسالة شكر للإمام الأكبر ويشيد بجهود أكاديمية الأزهر العالمية

وجّه الشيخ أبو بكر أحمد المسليار، مفتي الديار الهندية، رسالة شكر وتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مثمّنًا رعايته الكريمة واهتمامه الكبير بالطلاب الوافدين، ولا سيما الأئمة والدعاة من الهند، وحرصه على دعم برامج التأهيل العلمي والدعوي التي تسهم في إعداد جيل واعٍ يحمل رسالة الإسلام الوسطية إلى العالم.

كما أعرب مفتي الهند، في رسالة مصوّرة، عن بالغ امتنانه للدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر، مشيدًا بما يبذله من جهود مخلصة في الإعداد والتنظيم والمتابعة والإشراف على البرامج التدريبية، بما يعكس مستوىً متميزًا من الأداء المؤسسي في تأهيل الدعاة.

تأتي هذه الرسالة عقب عودة عدد من الأئمة والدعاة الهنود إلى بلادهم، بعد إتمامهم دورة «إعداد الداعية المعاصر» التي نظمتها "أكاديمية الأزهر العالمية" على مدار شهرين، حيث أكد "مفتي الديار الهندية" أن هذه الدورة تمثل نموذجًا رائدًا في الجمع بين التأصيل العلمي ومواكبة قضايا العصر، بما يعزز من كفاءة الدعاة وقدرتهم على التواصل الفعّال ونشر صحيح الدين.

وأشار إلى أن ما يقدمه الأزهر الشريف من جهود في هذا الإطار يعكس رسالته العالمية ودوره التاريخي في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ مفاهيم التعايش والسلام، مؤكدًا أن الأزهر سيظل منارة علمية كبرى ومرجعية راسخة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم.