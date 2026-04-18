بعد ثبوت عدم اتزانه .. قرار عاجل بشأن قضية ريان قاتل والدته وأشقائه الـ5 بالإسكندرية

قررت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم “ريان”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“مأساة كرموز”، والتي أسفرت عن مصرع والدته وإخوته الخمسة، وذلك عقب ثبوت عدم مسؤوليته الجنائية وفقًا للتقارير الطبية المتخصصة.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير اللجنة المختصة بمستشفى العباسية للطب النفسي، الذي أكد أن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الواقعة من اضطراب نفسي حاد، مصحوب بحالة من الفصام، أفقدته الإدراك والاختيار، وهو ما ينفي توافر القصد الجنائي لديه.

وأوضح التقرير أن الحالة المرضية للمتهم أثرت بشكل مباشر على وعيه وإرادته، ما يجعله غير مسؤول قانونًا عن أفعاله وقت وقوع الجريمة، وفقًا لنصوص قانون العقوبات التي تشترط توافر الإدراك الكامل لتحميل المتهم المسؤولية الجنائية.

ومن المنتظر أن يتم إيداع المتهم إحدى المؤسسات العلاجية المتخصصة تحت الإشراف الطبي، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، لضمان تلقيه العلاج اللازم ومتابعة حالته الصحية والنفسية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بورود بلاغ يفيد بمحاولة شاب إلقاء نفسه من الطابق الثالث عشر، حيث تم إنقاذه بمعرفة الأهالي، وتبين إصابته بعدة إصابات.

وبالفحص، تبين أن الأم المتوفاة تبلغ من العمر 41 عامًا، فيما تتراوح أعمار الأبناء الخمسة بين 8 و17 عامًا، حيث أشارت المعاينة إلى إصابتهم بجروح قطعية في أيديهم، قبل أن تتطور الأحداث بشكل مأساوي في اليوم التالي، ما أدى إلى وفاتهم تباعًا.