اخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية بالسوق المصري.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات.. شعار شيفروليه الجديد 2026

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

في تحرك يعكس توجها لتوسيع القدرات العسكرية، كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مباحثات مع عدد من شركات تصنيع السيارات وشركات صناعية أمريكية، لبحث إمكانية إشراكها بشكل أكبر في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.



أرخص 5 سيارات كهربائية بالسوق المصري.. سعر ومواصفات وصور

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏



بالسعر والمواصفات .. ‏BYD‏ تطرحATTO 8 ‎‏ عائلية بـ7 مقاعد وتقنية ‏DM-i‏ ‏

اعلنت بي واي دي BYD‏، عن سيارتها الجديدة BYD ATTO 8، "من فئة "SUV" العائلية ، والتي تاتي استكمالا للاستراتيجية القائمة على تنوع الطرازات بين السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة، وتقديم حلول عملية تجمع بين الكفاءة، والتكنولوجيا، والاعتمادية.



أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏



تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

كشفت تويوتا Toyota عن النسخة المحدثة من تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على زخم نجاحها داخل فئة الكروس أوفر المدمجة، عبر حزمة تطويرات شاملة تمس التصميم والتكنولوجيا وجودة المقصورة.



كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تستعد نيسان Nissan لإعادة إحياء واحدة من أشهر سياراتها المخصصة للطرق الوعرة، من خلال تقديم تصور جديد لطراز Nissan Xterra 2026، والذي ظهر ضمن فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات في شكل اختباري يعكس توجه العلامة نحو المستقبل الكهربائي.



لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

أعلنت شيفروليه ‏عن خطوة جديدة في مسيرتها التصميمية، من خلال الكشف عن شعارها الجديد لعام 2026، والذي ظهر لأول مرة على طراز Chevrolet Sonic 2026، في إشارة واضحة إلى ملامح الهوية البصرية القادمة لجميع سيارات العلامة.