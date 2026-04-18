الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمل عمار: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام وتعزيز الشراكات الدولية

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في الافتتاح الخاص باجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة،
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في الافتتاح الخاص باجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة،
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في الافتتاح الخاص باجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، والذي عُقد بمقر مكتب النائب العام، بتنظيم إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.

وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد شوقي النائب العام، و المستشار عمرو البدرماني مدير التفتيش القضائي، والسيدة إليزابيث سبيهيار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، والسفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إلى جانب ممثلي عدد من الدول والوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، ثمنت المستشارة أمل عمار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات بناء السلام، مؤكدة أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق السلام المستدام، وأن إشراكها في جهود بناء السلام وصنع القرار يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم مسارات التنمية.

وأضافت رئيسة المجلس أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيراً بدمج قضايا المرأة ضمن أجندة السلم والأمن، من خلال سياسات وبرامج تستهدف تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يحرص على دعم المبادرات التي تسهم في بناء قدرات النساء وتعزيز دورهن كشريكات فاعلات في تحقيق الأمن المجتمعي والسلام المستدام.

وخلال كلمته، أكد النائب العام المستشار/ محمد شوقي أن استضافة هذا الاجتماع تُجسد امتدادًا للدور المصري التاريخي الداعم لمسارات السلام، وتعكس إيمانًا راسخًا بأن بناء السلام المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بترسيخ العدالة، واحترام سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المعاصرة، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود، والتحديات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

المرأة القومي للمرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

