بعد اختراق 100 ألف سيارة.. تسلا تتخذ قرارا صارما

في تصعيد أمني هو الأكبر من نوعه بدأت شركة تسلا في أبريل 2026 حملة عالمية لتعطيل نظام القيادة الذاتية الكاملة في السيارات التي تستخدم أدوات اختراق غير قانونية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق التحديث الثوري v14.3 الذي يتضمن آليات متطورة للكشف عن التعديلات غير المصرح بها على أنظمة السيارة خاصة في الدول التي لم يتم فيها اعتماد النظام رسميًا بعد وهو ما يضع ملاك هذه السيارات في مواجهة مباشرة مع القواعد الصارمة للشركة.

تعطيل الميزات عن بعد وحظر الخدمات الرقمية للمخالفين

رصدت أنظمة تسلا وجود أكثر من 100 ألف سيارة حول العالم تستخدم أجهزة خارجية لتفعيل ميزات القيادة الذاتية بشكل غير قانوني في مناطق تشمل أوروبا والصين واليابان والمملكة المتحدة البريطانية.

وقامت الشركة بالفعل بتعطيل ميزات القيادة الذاتية عن بعد في هذه المركبات كما تم في حالات معينة حظر الوصول إلى خدمات تسلا الرقمية تمامًا كإجراء عقابي واحترازي مع إرسال إشعارات رسمية للملاك تحذرهم من أن هذه التعديلات تعرض سلامة السيارة لمخاطر سيبرانية وتنتهك شروط الضمان.

تحديث v14.3 والتقنيات الجديدة لكشف التلاعب البرمجي

لم يكن توقيت هذه الحملة عشوائيًا حيث أطلقت تسلا تحديثها الجديد الذي يتضمن طبقات حماية فائقة قادرة على اكتشاف أي تلاعب في ناقل البيانات الخاص بالسيارة.

ويعتمد هذا النظام على مراقبة المسارات التي كانت تستخدمها أدوات الاختراق لتزييف تفعيل البرمجيات ومن ثم إغلاقها فورًا.

بالإضافة إلى ذلك يقدم التحديث تحسينات في زمن رد فعل السيارة بنسبة 20% مما يجعل الفارق بين النسخ الأصلية والمخترقة واضحًا من حيث الأداء والسلامة الميدانية.

دوافع تسلا بين معايير السلامة وحماية الهوامش الربحية

تبرر تسلا حملتها بضرورة الحفاظ على معايير السلامة الصارمة وتجنب تفعيل الأنظمة في دول لم تحصل فيها بعد على الموافقات التنظيمية اللازمة لتفادي المساءلة القانونية.

ومع ذلك يرى المحللون أن هناك دافعًا تجاريًا قويًا يهدف لحماية مبيعات البرمجيات خاصة مع اقتراب موعد الاعتماد الرسمي للنظام في الأسواق الأوروبية خلال صيف 2026 حيث ترغب الشركة في ضمان أن يتم التفعيل حصريًا عبر قنواتها الرسمية سواء بالشراء المباشر أو الاشتراك الشهري.

مستقبل القيادة الذاتية في الأسواق العالمية والبدائل المتاحة

تشير أحدث التقارير إلى أن تسلا بدأت بالفعل في الحصول على موافقات مبدئية لإطلاق نظام القيادة الذاتية في أسواق جديدة مما يفتح الباب للملاك للحصول على الميزات بشكل شرعي قريبًا.

أما بالنسبة للسيارات التي تعرضت للتعطيل فقد أوضحت الشركة أن إزالة أجهزة الاختراق وإعادة ضبط المصنع قد يعيد تفعيل الوظائف الأساسية للسيارة ولكن الحصول على ميزات القيادة الذاتية سيظل مرتبطًا بالشروط المالية والقانونية التي تفرضها تسلا في كل سوق على حدة.

تبعث تسلا برسالة واضحة مفادها أن عصر التحايل البرمجي قد انتهى تمامًا مع انتقال أنظمتها إلى نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تعقيدًا.

فمع تطور التكنولوجيا تصبح السيطرة على من يستخدم النظام وأين مسألة وجودية للشركة لضمان استمرار تدفق الإيرادات من ميزات برمجية كلفت مليارات الدولارات وتثبت الشركة من خلال هذه الإجراءات أنها تمتلك اليد العليا دائمًا في التحكم بأسطول سياراتها المنتشر حول العالم.