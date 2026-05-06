قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 260 مليون دولار في شهر..الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 53.09 مليار دولار
الرئيس السيسي يؤكد لـ السلطان هيثم أن أمن السلطنة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ويشدد على أهمية خفض التصعيد
"الوزراء" يوافق على مشروع تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا
ترامب: إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير
أحمد موسي : هاني شاكر لم يتأخر عن الغناء لوطنه يومًا
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إنترنت بـ150 جنيهًا ومحمول بـ5.. مفاجآت جديدة للمستخدمين| قائمة أسعار الباقات الجديدة

أسعار الباقات
أسعار الباقات
إسراء عبدالمطلب

في خطوة تعكس تحولات مهمة داخل قطاع الاتصالات المصري، وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت العاملة في السوق بإتاحة باقات جديدة بأسعار أقل، بالتوازي مع خطة لتحريك أسعار بعض الخدمات. 

القرار يأتي في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وتوسع كبير في استخدام الإنترنت، ما يضع معادلة "الجودة مقابل التكلفة" في صدارة المشهد.

باقات جديدة لدعم الشمول الرقمي

أعلن الجهاز عن طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بأقل باقة حالية تبلغ 210 جنيهات، في محاولة لتوسيع قاعدة المستخدمين ومراعاة محدودي الدخل. كما تم إقرار باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، وهي خطوة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وإتاحة الخدمات الأساسية لشرائح أكبر من المواطنين.

وفي إطار دعم الخدمات العامة، تقرر إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، بما يعزز من فرص الوصول إلى الخدمات الرقمية دون قيود.

زيادات محدودة وثوابت واضحة

بالتوازي مع طرح الباقات الجديدة، أقر الجهاز تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة الصوت للمحمول والتليفون الثابت، وكذلك أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

هذه الخطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المستخدمين، خاصة فيما يتعلق بأسعار كروت الفكة، إلا أن الجهاز أكد عدم وجود أي زيادات عليها، حيث تظل الأسعار كما هي، ومنها:

  • كارت 13 جنيهًا يمنح رصيد 9.1 جنيه
  • كارت 16.5 جنيه يمنح 11.55 جنيه
  • كارت 19.5 جنيه يمنح 13.65 جنيه
  • كارت 26 جنيهًا يمنح 18.2 جنيه
  • كارت 38 جنيهًا يمنح 26.6 جنيه

ضغوط اقتصادية وتشغيلية متصاعدة

تأتي طلبات تعديل الأسعار في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمة. أبرز هذه العوامل تشمل ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول.

كما تواجه الشركات ارتفاعًا في تكاليف التشغيل والعمالة، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء وتحديث الشبكات نتيجة ارتفاع أسعار الشحن الدولي، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات.

نمو الاستخدام يضغط على الشبكات

أحد أبرز الدوافع وراء القرار هو النمو الكبير في استهلاك الإنترنت، حيث ارتفعت معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد فقط. 

هذا التوسع السريع يضع ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية، ما يستدعي استثمارات إضافية للحفاظ على جودة الخدمة.

تأثيرات متوقعة على أسعار الباقات

تشير التقديرات إلى أن الباقات الأكثر استخدامًا قد تشهد زيادات ملحوظة، حيث يُتوقع أن ترتفع باقة 140 جيجابايت من نحو 239 جنيهًا إلى ما بين 275 و287 جنيهًا شهريًا.

كما قد تصل باقة 200 جيجابايت إلى نطاق يتراوح بين 380 و397 جنيهًا، بينما قد ترتفع باقة 400 جيجابايت إلى ما بين 747 و780 جنيهًا.

أما الباقات الأكبر، فقد تتجاوز تكلفة باقة 1 تيرابايت حاجز 1800 جنيه شهريًا في حال تطبيق الحد الأقصى للزيادة.

القرار وأهدافه الاستراتيجية

يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم استدامة القطاع، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تطوير الشبكات وتحسين كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع النمو المتسارع في الطلب على خدمات الاتصالات.

كما يشدد الجهاز على استمراره في مراقبة جودة الخدمات والتزام الشركات بالمعايير المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين التكلفة وجودة الخدمة.

بين إتاحة باقات منخفضة السعر وتحريك أسعار بعض الخدمات، تحاول الدولة تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين العدالة الرقمية والاستدامة الاقتصادية. 

ويبقى التحدي الأكبر في قدرة الشركات على تحسين جودة الخدمة دون تحميل المستخدمين أعباء إضافية تفوق قدرتهم، في ظل بيئة اقتصادية معقدة ومتغيرة.

أسباب الزيادة الجديدة

من جانبه، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن شركات المحمول طلبت زيادة أسعار كروت الشحن، وشاركت في عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية، حتى حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر.

وأضاف طلعت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مراجعة أسعار بعض خدمات الاتصالات جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار والتكاليف والنقل وارتفاع سعر الصرف، وزيادة تكاليف الكهرباء والمحروقات، مما أثر على تكلفة تقديم الخدمة.

ولفت طلعت إلى أن الشركات تقدمت بعدة طلبات لزيادة الأسعار منذ يناير الماضي، وتم إرجاء الطلب عدة مرات، لكن الشركات جددت طلباتها مرة أخرى مع زيادة أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية.

الإنترنت المحمول الاتصالات الباقات الجديدة أسعار كروت الشحن زيادة أسعار كروت الشحن شركات المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من علماء باكستان بمسجد مصر

وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من علماء باكستان بمسجد مصر | صور

محافظ الإسكندرية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع

محافظ الإسكندرية يبحث مع مفتي الجمهورية تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع

وزير الأوقاف يشهد انطلاق التصفية النهائية لمسابقة «دوري النجباء» بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة..الأحد المقبل

انطلاق التصفية النهائية لمسابقة دوري النجباء بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة الأحد المقبل

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد