ضخ دماء جديدة.. العمل: حركة تغييرات وتنقلات واسعة بالوزارة

أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة شملت 17 من شاغلي المواقع القيادية بديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، وذلك بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة مسيرة العمل بعقلية عصرية ورؤية مبتكرة.

وشملت الحركة عددًا من الإدارات المركزية الحيوية، من بينها الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، إلى جانب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، بما يعكس حرص الوزارة على إعادة توزيع الكفاءات وفق متطلبات المرحلة الحالية...كما امتدت التغييرات والتنقلات إلى عدد من مديريات العمل بالمحافظات، حيث شملت مديري ووكلاء المديريات في كل من: بني سويف، والأقصر، والإسماعيلية، والقليوبية، والبحر الأحمر، والجيزة، والإسكندرية، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، في خطوة تستهدف تعزيز التواجد الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

وأكد الوزير حسن رداد أن هذه الحركة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل داخل الوزارة، تعتمد على معايير الكفاءة والقدرة على الإنجاز، مشددًا على أهمية تمكين الشباب ومنح الفرصة للعناصر القادرة على الابتكار والعمل بروح الفريق... وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وتعزيز بيئة العمل...واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يواكب رؤية الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.