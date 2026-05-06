القومي للأمومة والطفولة: موازنة الملابس الخاصة بالعاملين لم تستخدم منذ 6 سنوات

تساءلت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن بند الملابس بمشروع موازنة المجلس القومي للأمومة والطفل، الذي بلغ 40 ألف جنيه.

ورد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب أن بند الـ ٤٠ ألف جنيه ملابس مختصة بالعاملين و لكن لا يتم استخدامه منذ ٦ سنوات.

وردت رئيسة اللجنة أن بعض الموظفين يقوموا بصرفه.

من جانبه عقب المسؤول المالي أن بند الملابس لا يتم صرفه خاصة وأن المجلس يقوم بترشيد الانفاق، موضحا أن البند، كان ١٠٠ الف جنيه العام الماضي ولم يتم صرفها والعام الحالي طلبنا أن تكون ٤٠ الف ولن يتم صرفها إلا في حالات الضرورة.

في سياق متصل، تساءلت راندا مصطفى عن قيمة ما يتم رده إلى الخزانة العامة من ميزانية المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وعقب المسؤول المالي: "نحن لا نأخذ من الخزانة العامة باستثناء الخطة الاستثمارية "المشروعات" وتم وضعه نظرا لاستحداث مناصب وكذلك الباب الأول والثاني لانه لا يوجد إيرادات ومهم ان يتم صرفه لصرف المرتبات".