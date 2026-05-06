قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زراعة النواب توافق على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027
مدير المتوسط للدراسات: إدارة ترامب معنية بالتوصل إلى تسوية مع إيران لحفظ ماء الوجه
وصول ميرفت أمين وخالد الجندي لتوديع هاني شاكر
صحة قنا: بدء تطبيق الولادة الطبيعية الأولى مجانًا بجميع المستشفيات الحكومية
استثمارات بالمليارات وفرص عمل جديدة.. وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع كبرى في بني سويف والمنيا لتعزيز الإنتاج المحلي.. صور
بحضور مدبولي.. اتفاق شراكة مع "ترافيجورا المحدودة" لإقامة توسعات جديدة بمجمع الألومنيوم
براءة.. قرار عاجل من القضاء اللبناني بشأن فضل شاكر
مدرب موناكو السابق على طاولة الأهلي
أمين سر اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل لتوفير العملة الصعبة إلا زيادة معدلات الصناعة والتصدير
الصين: نحن شريك موثوق به.. وتأكيد سعودي إيراني على استمرار الدبلوماسية ومنع التصعيد
الوزير يستقل قطار المونوريل متوجها الى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية | صور
انتصار في الملعب وأزمة خارج الخطوط.. فيفا يوقف قيد الزمالك بعد الفوز على سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من الأسمنت للسكر والملابس.. وزير الصناعة يرسم خريطة توسع صناعي في بني سويف والمنيا

جانب من الجوله
جانب من الجوله
ولاء عبد الكريم

تفقد وزير الصناعة عددًا من المنشآت الإنتاجية بمحافظتي بني سويف والمنيا، شملت مجمعًا لصناعة الأسمنت ومصنعين في قطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، وذلك للوقوف على سير العمليات الإنتاجية ودعم خطط التوسع الصناعي.
 

دعم مشروعات البناء عبر صناعة الأسمنت
 

بدأ الوزير جولته بزيارة مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت بمنطقة بياض العرب الصناعية في بني سويف، المقام على مساحة 3129 فدانًا باستثمارات تبلغ 25 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن سنويًا، مع نسبة مكون محلي تبلغ 40%، ويوفر أكثر من 2200 فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة غير مباشرة.
 

وخلال الجولة، أكد الوزير أن زيادة الطاقات الإنتاجية من الأسمنت تسهم في تلبية احتياجات النهضة العمرانية والمشروعات القومية في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتعمير.
 

الملابس الجاهزة ضمن الصناعات الاستراتيجية
 

كما تفقد الوزير مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية في بني سويف، باستثمارات 15.4 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 3 ملايين قطعة سنويًا، ويصدر إنتاجه بالكامل للأسواق الخارجية بقيمة 36 مليون دولار سنويًا، ويوفر 3 آلاف فرصة عمل.
وأشاد الوزير بجودة الإنتاج وبقسم تشغيل ذوي الهمم داخل المصنع، مؤكدًا أن صناعة الملابس الجاهزة تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي تستهدف الدولة دعمها وزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.
 

نموذج صناعي متكامل لصناعة السكر
 

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا، المقام على مساحة تتجاوز مليون متر مربع باستثمارات تتخطى مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 263 ألف طن سكر و120 ألف طن علف و95 ألف طن مولاس سنويًا، مع اعتماد كامل على المكون المحلي بنسبة 100%.
ويعد المصنع من أكبر خطوط إنتاج سكر البنجر في العالم، ويعتمد على أنظمة متقدمة لإعادة تدوير المياه والموارد، وحاصل على عدد من الجوائز في مجالات الابتكار والاستدامة البيئية.
 

الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات
 

وأكد الوزير أن الحكومة تضع صناعة السكر في مقدمة أولوياتها نظرًا لأهميتها المباشرة في دعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي.
 

دعم الاستثمار في الصعيد
 

ومن جانبه، أكد محافظ المنيا أن المصنع يمثل نموذجًا ناجحًا لتوطين الصناعات الكبرى، مشيرًا إلى أن المحافظة أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في صعيد مصر، بفضل البنية التحتية المتطورة والدعم المستمر للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم بما يضمن استدامة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

جولة وزير الصناعة بنى سويف الصناعات الغذائية الصناعات الاسمنتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

ترشيحاتنا

وزير العمل

العمل: وحدة مركزية لتيسير أعمال المستثمرين

الدكتور أحمد جمال الدين - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

بمشاركة كوكبة وطنية.. القومي لحقوق الإنسان يطلق ملتقى «من الإرث إلى الأثر»

تدشين الاتحاد الأورو-متوسطي للعاملين بالصحافة

بالإجماع.. انتخاب مجدي البدوي أمينا عاما للاتحاد الأورومتوسطي للعاملين بالصحافة

بالصور

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

وصول هالة سرحان ولبلبة لحضور صلاة الجنازة علي الفنان هاني شاكر

لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان

مُرتبك بيخلص بسرعة؟ .. 7 أخطاء مالية ترتكبها تجنبها بذكاء

قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد