اقتصاد

انخفاضات قوية تضرب أسعار السلع صباح اليوم.. والمكرونة تتراجع بأكثر من 4 جنيهات

رانيا أيمن

مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو، شهدت الأسواق المحلية موجة تراجع واضحة في أسعار السلع الأساسية، خاصة في المكرونة والبيض والبقوليات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الشراء لدى المواطنين. 

في المقابل، جاءت الزيادات محدودة وفي نطاق ضيق لبعض السلع مثل السكر والزيوت، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع اليوم.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار السلع صباح اليوم كالتالي: 

سلع سجلت تراجعاً في الأسعار
 

تصدرت المكرونة المعبأة (وزن 400 جرام) قائمة السلع الأكثر انخفاضاً، حيث تراجع سعر العبوة بمقدار 4.26 جنيه لتستقر عند 23.28 جنيه. 

كما سجل العدس المعبأ (صحيح) تراجعاً كبيراً بمقدار 9.45 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 58.49 جنيه في بعض المناطق.

وفي قطاع البروتين، شهدت أسعار البيض هدوءاً نسبياً؛

وفي قطاع البروتين، شهدت أسعار البيض هدوءاً نسبياً؛ حيث انخفض سعر كرتونة البيض بمقدار 2.82 جنيه لتسجل 122.48 جنيه، فيما تراجع سعر البيضة الواحدة (الأبيض) بمقدار قرشين لتصل إلى 4.54 جنيه، والبيضة الحمراء بمقدار 8 قروش لتسجل 4.75 جنيه. 

كما تراجع سعر البيضة البلدي بمقدار 4 قروش لتصل إلى 5.12 جنيه.

أسعار البقوليات

أما في قطاع البقوليات، فقد انخفض سعر كيلو الفول المعبأ بمقدار 64 قرشاً ليسجل 60.76 جنيه، وتراجع الفول المجروش بمقدار 83 قرشاً ليصل إلى 59.85 جنيه. 

وبالنسبة للشاي، فقد انخفض سعر الكيلو بمقدار 1.22 جنيه ليسجل 230.21 جنيه، كما تراجعت عبوة شاي العروسة (40 جم) بمقدار 14 قرشاً لتسجل 10.49 جنيه، وعبوة شاي ليبتون (40 جم) بمقدار 8 قروش لتصل إلى 12.49 جنيه. 

الزيوت

كما سجل زيت عباد الشمس تراجعاً في بعض الأصناف بمقدار 1.14 جنيه ليستقر عند 94.88 جنيه للتر.

ثانياً: أصناف سجلت ارتفاعاً في الأسعار
 

على الجانب الآخر، شهدت بعض السلع ارتفاعات طفيفة، حيث زاد سعر كيلو السكر المعبأ بمقدار 54 قرشاً ليصل اليوم إلى 34.34 جنيه. وسجل الأرز المعبأ زيادة قدرها 15 قرشاً ليبلغ متوسط سعره 35.11 جنيه للكيلو.

وفيما يخص الزيوت، ارتفعت بعض أصناف زيت عباد الشمس بمقدار 1.53 جنيه لتصل إلى 97.55 جنيه للتر، كما صعد زيت الذرة بمقدار 97 قرشاً ليسجل 116.32 جنيه. 

وبالنسبة لمنظومة المكرونة، ارتفع سعر الكيلو المعبأ بمقدار 24 قرشاً ليسجل 27.78 جنيه، بينما زاد سعر المكرونة السائبة بمقدار 12 قرشاً لتصل إلى 25.63 جنيه.

كما سجل الدقيق المعبأ زيادة طفيفة قدرها 12 قرشاً ليصل إلى 25.02 جنيه للكيلو. 

وارتفع العدس الأصفر المعبأ بمقدار 97 قرشاً ليسجل 69.19 جنيه، بينما قفزت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) بمقدار 3.25 جنيه لتصل إلى 136.38 جنيه.

