انخفاض البيض .. أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 5 مايو بالأسواق

انخفضت أسعار السلع اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، وسط زيادة طفيفة في أسعار عدد قليل السلع الأخرى.

وتأتي هذه التغيرات لتعكس استجابة السوق لحركة العرض والطلب، حيث سيطرت موجة من الانخفاضات الملحوظة التي تخفف العبء عن كاهل المواطنين.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار السلع اليوم كالتالي:

أولاً: السلع التي سجلت تراجعًا في الأسعار

العدس (صحيح): قاد العدس المعبأ مسيرة التخفيضات، حيث سجلت بعض أصنافه تراجعًا كبيراً بمقدار 10.74 جنيه، ليصل سعره إلى 57.02 جنيه للكيلو.

المكرونة: شهدت أسعار المكرونة المعبأة وزن 400 جرام هبوطاً ملحوظاً بمقدار 5.44 جنيه لتصل إلى 22.49 جنيه.

كما انخفض سعر الكيلو من المكرونة المعبأة بمقدار 0.39 جنيه ليسجل 27.54 جنيه، بينما تراجعت المكرونة السائبة بقيمة 0.95 جنيه ليبلغ سعر الكيلو 25.51 جنيه.



الشاي: سجل كيلو الشاي تراجعًا واضحًا بمقدار 4.45 جنيه ليبلغ سعره 231.43 جنيه. ولم يقتصر التراجع على العبوات الكبيرة، بل امتد للعبوات الصغيرة (40 جرام)، حيث انخفض شاي العروسة بمقدار 0.27 جنيه ليسجل 10.63 جنيه، وهو نفس مقدار التراجع لشاي ليبتون الذي وصل سعره إلى 12.57 جنيه.



البيض: شهدت أسعار البيض تراجعاً اليوم؛ فقد سجلت كرتونة البيض البلدي تراجعاً بمقدار 4.22 جنيه لتصل إلى 133.13 جنيه، بينما انخفضت كرتونة البيض العادي بمقدار 0.15 جنيه لتسجل 125.3 جنيه.

وعلى مستوى البيضة الواحدة، تراجع البيض الأبيض بمقدار 0.17 جنيه (ليصل إلى 4.56 جنيه)، والأحمر بمقدار 0.11 جنيه (ليصل إلى 4.83 جنيه)، والبلدي بمقدار 0.21 جنيه (ليصل إلى 5.16 جنيه).

زيت عباد الشمس: انخفضت أسعار بعض أصناف زيت عباد الشمس بمقدار 3.62 جنيه، ليصل سعر اللتر إلى 91.23 جنيه.

الفول المعبأ: سجل كيلو الفول المعبأ انخفاضًا بمقدار 1.54 جنيه ليصل إلى 61.4 جنيه، في حين تراجع الفول المجروش بمقدار 0.47 جنيه ليسجل 60.68 جنيه.



السكر والدقيق: استمرت الانفراجة لتشمل السكر المعبأ الذي تراجع بمقدار 1.14 جنيه ليبلغ سعره 33.8 جنيه للكيلو، في حين انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ بمقدار 1.11 جنيه ليصل إلى 24.9 جنيه.

ثانياً: السلع التي شهدت زيادة في الأسعار

وعلى الجانب الآخر، شهدت الأسواق تحركات صعودية طفيفة في أسعار بعض السلع الأخرى، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

زيوت الطعام: سجل زيت الذرة (أصناف متنوعة 1 لتر) ارتفاعاً بمقدار 1.31 جنيه ليصل سعره إلى 115.35 جنيه، كما زادت أسعار بعض أصناف زيت عباد الشمس الأخرى بمقدار 1.17 جنيه لتبلغ 96.02 جنيه للتر.

العدس الأصفر والأصناف الأخرى: زاد سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ بمقدار 0.60 جنيه ليسجل 68.22 جنيه، كما سجلت أصناف أخرى من العدس الصحيح ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.18 جنيه لتصل إلى 67.94 جنيه.

الأرز المعبأ: وقد سجل الأرز المعبأ ارتفاعًا طفيفًا اليوم بمقدار 0.12 جنيه، ليصل سعره إلى 34.96 جنيه للكيلو.