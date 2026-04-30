تراجع سعر كرتونة البيض وكيلو المكرونة .. وزيادة في سعر الزيوت والأرز .. تعرف على أسعار السلع قبل ما تنزل تشتري

في متابعة يومية لحركة أسعار السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق، ظهرت اليوم بعض التغيرات البسيطة في أسعار السلع الغذائية، ما بين تراجع في عدد من المنتجات وارتفاع في سلع أخرى.

ويهم هذا التحديث المواطن قبل النزول للشراء، لمعرفة أين توجد فرص التوفير وأين ارتفعت الأسعار بشكل طفيف.

ووفقاً لآخر تحديث لأسعار السلع اليوم في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء فقد جاءت كالتالي:

السلع الأكثر تراجعاً اليوم

البقوليات والمكرونة: تراجع سعر “الفول المعبأ / كيلو” ليسجل 60.23 جنيه، بانخفاض بلغت قيمته 0.41 جنيه.

كما شهد “العدس المعبأ (صحيح) / كيلو” تراجعاً ليسجل 62.91 جنيه، بقيمة انخفاض 4.95 جنيه.

وانخفضت أسعار “مكرونة معبأة / 400 جرام” لتسجل 24.23 جنيه، بتراجع قدره 3.44 جنيه.



البيض: شهدت أسعار البيض تراجعاً ملحوظاً في القطاعي والجملة؛ حيث انخفض سعر “البيض / كرتونة” إلى 121.98 جنيه، بانخفاض قيمته 3.11 جنيه.

وعلى مستوى البيضة الواحدة، تراجع “البيض الأبيض” ليسجل 4.55 جنيه (بانخفاض 0.12 جنيه)، و”البيض الأحمر” ليسجل 4.76 جنيه (بانخفاض 0.07 جنيه)،

وكذلك “البيض البلدي” الذي تراجع ليسجل 5.14 جنيه (بانخفاض 0.04 جنيه).

سلع ارتفعت أسعارها اليوم

في المقابل، ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى بشكل طفيف، نتيجة تغيرات العرض والطلب في الأسواق، وجاءت أبرزها كالتالي:

مجموعة الزيوت: شهدت زيادات ملحوظة، حيث ارتفع “زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) / لتر” ليسجل متوسط 98.29 جنيه بزيادة قدرها 3.03 جنيه، وسجل صنف آخر من نفس الزيت 98.19 جنيه بزيادة 2.93 جنيه. كما ارتفع سعر “زيت ذرة (أصناف متنوعة) (1 لتر ) / لتر” ليصل إلى 117.1 جنيه، محققاً زيادة بقيمة 2.25 جنيه.

الحبوب والبقوليات: سجل “الأرز المعبأ / كيلو” سعراً يبلغ 34.97 جنيه بزيادة طفيفة بلغت 0.06 جنيه.

كما ارتفع “الدقيق المعبأ / كيلو” ليسجل 25.26 جنيه بزيادة 0.39 جنيه.

وفيما يخص العدس، فقد سجل “العدس المعبأ (صحيح) / كيلو” 68.54 جنيه بزيادة 0.68 جنيه، بينما سجل “عدس أصفر معبأ / كيلو” 70.75 جنيه بزيادة 2.06 جنيه.

وارتفع أيضاً “الفول المعبأ (مجروش) / كيلو” ليصل إلى 61.02 جنيه بزيادة 2.12 جنيه.

السكر والشاي: سجل “السكر المعبأ / كيلو” متوسط سعر 34.49 جنيه، بزيادة قدرها 0.52 جنيه.

كما طالت الزيادات منتجات الشاي، حيث قفز متوسط سعر “الشاي / كيلو” بشكل عام ليسجل 236.31 جنيه، محققاً زيادة بقيمة 4.17 جنيه.

وعلى مستوى العبوات الصغيرة، سجل “شاى العروسه 40جم / عبوة” 10.84 جنيه بزيادة 0.27 جنيه، بينما سجل “شاى ليبتون 40 جم / عبوة” 12.96 جنيه بزيادة 0.42 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: بعكس تراجع سعر البيضة الواحدة، سجلت “البيض البلدي (كرتونة 30 بيضة) / كرتونة” سعراً يبلغ 135.54 جنيه، بزيادة قدرها 2.07 جنيه.

وتستمر حركة الأسعار في التغير بشكل يومي، لذلك يفضل متابعة التحديثات أولاً بأول قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في السلع الأساسية التي تمس احتياجات كل مواطن.