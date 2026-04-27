وزير الصناعة يدعم التوسع في الصناعات الغذائية وتعزيز الاكتفاء من السلع الأساسية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع وفد مجموعة صافولا للأغذية برئاسة سامح حسن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك لاستعراض أنشطة المجموعة في مصر وخططها التوسعية المستقبلية، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات التي تواجه أعمالها في السوق المحلي.

واستعرض الاجتماع مجالات عمل ومصانع المجموعة، التي بدأت نشاطها في مصر عام 1996، حيث تمتلك 6 مصانع تشمل مصنعين لإنتاج السكر، ومصنعًا لإنتاج الزيوت، و3 مصانع لإنتاج المكرونة، وتورد جميعها إنتاجها للسوق المحلي إلى جانب التصدير لعدد كبير من الأسواق المجاورة.



وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة بتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة، وتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أسرع القطاعات نموًا في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف هاشم أن صناعة السكر من الصناعات الاستراتيجية التي تحرص الوزارة على النهوض بها، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.



ومن جانبه، أكد سامح حسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية، حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في مصر، باعتبارها من أهم أسواق المجموعة، حيث تمثل مصر ثاني أكبر سوق لاستثمارات صافولا بعد المملكة العربية السعودية.

وأشاد حسن بدعم وزارة الصناعة للمستثمرين الصناعيين، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تسريع خطط التوسع وتحقيق أهداف المجموعة المستقبلية داخل السوق المصري، خاصة في ظل الفرص الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية.