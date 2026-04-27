تحذيرات من منتجات التخسيس المغشوشة .. تسبب مضاعفات خطيرة تصل للوفاة
مفاجأة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول مضيق هرمز
لبنان.. قتلى وجرحى في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد
هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
بعد 30 دقيقة| التعادل السلبي مستمر وضغط من إنبي على الزمالك بالدوري
مش التفاح .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من زيارة الطبيب | سعرها رخيص
المفتي للقائم بأعمال سفارة أمريكا: أبواب دار الإفتاء مفتوحة أمام شركاء الحوار والتعاون الدولي
معلمة تعتدي على تلميذ ابتدائي بسوهاج..وقرار عاجل بإيقافها وإحالتها للتحقيق|ماذا حدث؟
موقفه من مونديال 2026 | ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
الوطنية للصحافة تفتتح مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات
وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
من بارتي سري للكلبش .. كواليس مداهمة الحفل المشبوه بفيلا أكتوبر منتصف الليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار 15 سلعة أساسية اليوم في الأسواق .. اعرف سعر البيض والزيوت والمكرونة اليوم

انخفاض كبير في أسعار السلع اليوم بالأسواق
انخفاض كبير في أسعار السلع اليوم بالأسواق
رانيا أيمن

شهدت الأسواق المحلية اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، حالة من الانخفاض الملحوظ في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية، حيث سجلت 15 سلعة أساسية تراجعاً اليوم بنسب متفاوتة، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بينما سجلت بعض السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة، ووفقًا لآخر تحديث جاءت أسعار السلع الأساسية اليوم كالتالي:

تراجعات قوية للزيوت والمكرونة

وتصدرت البقوليات قائمة السلع التي شهدت تراجعاً كبيراً، حيث سجل العدس المعبأ (الصحيح) انخفاضاً قوياً قدره 8.27 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 61.38 جنيه، 

كما تراجع العدس الأصفر المعبأ بنحو 1.27 جنيه ليستقر عند 67.38 جنيه للكيلو. 

وفي قطاع المعجنات، تراجع سعر عبوة المكرونة المعبأة (وزن 400 جرام) بمقدار 3.86 جنيه لتصل إلى 24.17 جنيه، بينما سجلت المكرونة السائبة تراجعاً بنحو 1.54 جنيه ليصبح سعر الكيلو 24.6 جنيه.

أما في قطاع الزيوت والسكر، فقد شهد زيت عباد الشمس تراجعاً بمقدار 3.67 جنيه للأصناف الأكثر تداولاً ليصل سعر اللتر إلى 96.32 جنيه، وفي أصناف أخرى تراجع بنحو 1.93 جنيه ليسجل 98.06 جنيه للتر. 

كما سجل السكر المعبأ تراجعاً طفيفاً بقيمة 80 قرشاً ليصل الكيلو إلى 32.93 جنيه، وانخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 21 قرشاً ليسجل 24.74 جنيه للكيلو.

إلى جانب ذلك شهد سعر كيلو الشاي اليوم تراجعاً طفيفاً بقيمة 4 قروش ليصل إلى 232.31 جنيه.

قطاع الدواجن والبيض

كذلك سجلت كرتونة البيض تراجعاً بمقدار 2.63 جنيه لتصل إلى 124.99 جنيه، كما انخفضت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) بنحو 1.59 جنيه لتسجل 139.55 جنيه. 

وعلى مستوى البيع الفردي، تراجع سعر البيضة الحمراء بنحو 23 قرشاً لتسجل 4.88 جنيه، والبيضة البيضاء بنحو 14 قرشاً لتسجل 4.73 جنيه، 

بينما انخفضت البيضة البلدي بمقدار 10 قروش لتصل إلى 5.46 جنيه. 

ارتفاع طفيف 

وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض السلع ارتفاعات متباينة، كان أبرزها الفول المعبأ (المجروش) الذي سجل زيادة كبيرة بلغت 10.26 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 74.94 جنيه. كما ارتفع زيت الذرة بمقدار 1.24 جنيه ليسجل 119.09 جنيه للتر.

وفيما يخص السلع الأخرى، ارتفع الأرز المعبأ بمقدار 40 قرشاً ليصل إلى 35.3 جنيه للكيلو، 

وسجل الفول المعبأ زيادة طفيفة بنحو 9 قروش ليصل إلى 63.68 جنيه. 

أما في قطاع المشروبات، فقد ارتفعت عبوة شاي العروسة (40 جرام) بمقدار 25 قرشاً لتصل إلى 10.86 جنيه،

 وارتفعت عبوة شاي ليبتون (40 جرام) بنحو 14 قرشاً لتسجل 12.68 جنيه، 

في حين سجلت المكرونة المعبأة (كيلو) زيادة طفيفة جداً بلغت 3 قروش لتستقر عند 28.06 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

الاهلي

محمود أبو الدهب: الاهلي سيتوج بالدوري المصري هذا الموسم و لاعبو الزمالك على قدهم

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | إطلاق أريا نيسمو لمواجهة هيونداي أيونيك .. وBYD تطرح "YangWang U7"

نيسان ليف

نيسان تطلق سيارة فاخرة لمنافسة هيونداي أيونيك 5N

شيري تيجو V

شيري تيجو V العائلية تخطف الأنظار في معرض بكين 2026

بالصور

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

كبسة
كبسة
كبسة

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد