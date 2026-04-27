تراجع أسعار 15 سلعة أساسية اليوم في الأسواق .. اعرف سعر البيض والزيوت والمكرونة اليوم

شهدت الأسواق المحلية اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، حالة من الانخفاض الملحوظ في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية، حيث سجلت 15 سلعة أساسية تراجعاً اليوم بنسب متفاوتة، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بينما سجلت بعض السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة، ووفقًا لآخر تحديث جاءت أسعار السلع الأساسية اليوم كالتالي:

تراجعات قوية للزيوت والمكرونة

وتصدرت البقوليات قائمة السلع التي شهدت تراجعاً كبيراً، حيث سجل العدس المعبأ (الصحيح) انخفاضاً قوياً قدره 8.27 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 61.38 جنيه،

كما تراجع العدس الأصفر المعبأ بنحو 1.27 جنيه ليستقر عند 67.38 جنيه للكيلو.

وفي قطاع المعجنات، تراجع سعر عبوة المكرونة المعبأة (وزن 400 جرام) بمقدار 3.86 جنيه لتصل إلى 24.17 جنيه، بينما سجلت المكرونة السائبة تراجعاً بنحو 1.54 جنيه ليصبح سعر الكيلو 24.6 جنيه.

أما في قطاع الزيوت والسكر، فقد شهد زيت عباد الشمس تراجعاً بمقدار 3.67 جنيه للأصناف الأكثر تداولاً ليصل سعر اللتر إلى 96.32 جنيه، وفي أصناف أخرى تراجع بنحو 1.93 جنيه ليسجل 98.06 جنيه للتر.

كما سجل السكر المعبأ تراجعاً طفيفاً بقيمة 80 قرشاً ليصل الكيلو إلى 32.93 جنيه، وانخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 21 قرشاً ليسجل 24.74 جنيه للكيلو.

إلى جانب ذلك شهد سعر كيلو الشاي اليوم تراجعاً طفيفاً بقيمة 4 قروش ليصل إلى 232.31 جنيه.

قطاع الدواجن والبيض

كذلك سجلت كرتونة البيض تراجعاً بمقدار 2.63 جنيه لتصل إلى 124.99 جنيه، كما انخفضت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) بنحو 1.59 جنيه لتسجل 139.55 جنيه.

وعلى مستوى البيع الفردي، تراجع سعر البيضة الحمراء بنحو 23 قرشاً لتسجل 4.88 جنيه، والبيضة البيضاء بنحو 14 قرشاً لتسجل 4.73 جنيه،

بينما انخفضت البيضة البلدي بمقدار 10 قروش لتصل إلى 5.46 جنيه.

ارتفاع طفيف

وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض السلع ارتفاعات متباينة، كان أبرزها الفول المعبأ (المجروش) الذي سجل زيادة كبيرة بلغت 10.26 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 74.94 جنيه. كما ارتفع زيت الذرة بمقدار 1.24 جنيه ليسجل 119.09 جنيه للتر.

وفيما يخص السلع الأخرى، ارتفع الأرز المعبأ بمقدار 40 قرشاً ليصل إلى 35.3 جنيه للكيلو،

وسجل الفول المعبأ زيادة طفيفة بنحو 9 قروش ليصل إلى 63.68 جنيه.

أما في قطاع المشروبات، فقد ارتفعت عبوة شاي العروسة (40 جرام) بمقدار 25 قرشاً لتصل إلى 10.86 جنيه،

وارتفعت عبوة شاي ليبتون (40 جرام) بنحو 14 قرشاً لتسجل 12.68 جنيه،

في حين سجلت المكرونة المعبأة (كيلو) زيادة طفيفة جداً بلغت 3 قروش لتستقر عند 28.06 جنيه.