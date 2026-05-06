استقرار سوق الأسماك في مايو بدعم زيادة المعروض وتنوع المنافذ



أكد تقرير لجنة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، مع بداية شهر مايو، استمرار استقرار سوق الأسماك نتيجة توافر المعروض وتنوع منافذ البيع بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بشكل منتظم.



إنتاج المزارع يدعم الاستقرار



وقال مصطفى جعفر، رئيس لجنة الأسماك بالغرفة، إن الفترة الحالية تشهد اعتماد السوق بشكل رئيسي على إنتاج المزارع والبحيرات، وهو ما يسهم في تغطية الطلب المحلي، متوقعًا مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الصيد في سبتمبر المقبل.



وفرة المعروض توازن الأسعار



وأعرب جعفر عن ارتياحه لوجود معروض كافٍ يساهم في استقرار السوق، مشيدًا بجهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم استقرار الأسواق وزيادة المعروض، بما ينعكس على ضبط الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب.



حركة تجارية طبيعية ومتابعة يومية



وأوضح أن الحركة التجارية في سوق الأسماك تسير بشكل طبيعي، مدعومة باستقرار وزيادة المعروض وتنوع قنوات التوزيع.

وأضاف أن اللجنة تتابع السوق بشكل يومي لرصد حركة البيع والشراء ومستويات المعروض، مع رفع تقارير دورية للغرفة تشمل كافة المستجدات.



قطاع استراتيجي تحت المتابعة



وأشار إلى أن قطاع الأسماك يُعد من القطاعات البروتينية المهمة، ما يجعل متابعته ذات أولوية لرصد تطورات السوق واقتراح آليات تطويره، بما يساهم في تعزيز كفاءته واستدامة نموه خلال الفترة المقبلة.