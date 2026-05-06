قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
الكهرباء معاك.. تطبيق جديد يتيح دفع الفواتير من الموبايل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
كيف ردت الصين على أمريكا بشأن عقوباتها على إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

3.5 مليون طن ملح سنويًا.. صناعة مصرية تتحول من الخام إلى القيمة المضافة لتعزيز الاقتصاد والصادرات

ملح
ملح
ولاء عبد الكريم

أكد محمد صالح باشنفر رئيس شعبة الأغذية المتنوعة ورئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن صناعة الملح في مصر تمثل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمتلك مقومات نمو قوية، سواء من حيث حجم الإنتاج أو تنوع الاستخدامات الصناعية والغذائية، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على تعظيم القيمة المضافة للملح بدلاً من تصديره في صورته الخام.

وأوضح أن مصر تنتج ما بين 3 إلى 3.5 مليون طن من الملح سنويًا، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي نحو 1.8 مليون طن، ما يعكس وجود فائض إنتاجي كبير يمكن استغلاله في دعم التصنيع وزيادة الصادرات. 

وأضاف أن الاستهلاك المباشر من الملح المعبأ والمخصص للاستخدام الغذائي لا يتجاوز نحو 250 ألف طن سنويًا، وهو ما يفتح فرصًا واسعة أمام التوسع في عمليات التعبئة والتكرير والتصنيع لرفع القيمة المضافة.
 

تكامل مؤسسي لتطوير الصناعة
 

وأشار باشنفر إلى أن شعبة الأغذية المتنوعة تعمل في إطار مؤسسي وتشاركي مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير صناعة الملح، من خلال أدوار تشريعية وفنية وتدريبية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأكد حرص الغرفة على مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يدعم تحسين كفاءة التشغيل والإنتاج ويخدم الاقتصاد الوطني.
 

رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية
 

وأوضح أن الشعبة تركز على تطوير أداء المصانع الأعضاء، وتشجيع التحديث التكنولوجي وتحسين جودة الإنتاج بما يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء، بما يعزز ثقة الأسواق المحلية والعالمية في المنتج المصري.

 كما تعمل على تنظيم السوق وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، والتوسع في التصنيع بدلاً من الاكتفاء بالمواد الخام، بما يدعم القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
 

استقرار السوق ودعم الصناعة الوطنية
 

ولفت إلى أن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستدامة الإنتاج يمثل أحد أبرز التحديات في المرحلة الحالية، مؤكدًا ضرورة أن تدعم السياسات الاقتصادية الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لتوافر السلع وضبط الأسواق.
 

مصر مؤهلة كمركز إقليمي للصناعات الغذائية
 

وأشار باشنفر إلى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الغذائية، في ظل قاعدة صناعية متنوعة وتطور منظومة سلامة الغذاء وزيادة الطلب الإقليمي على المنتجات المصرية، مؤكدًا أهمية تعزيز تنافسية الصناعة محليًا وعالميًا وخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
 

تعاون حكومي ودعم للصادرات
 

وأشاد بالتنسيق المستمر مع وزارات الصناعة والتموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب التعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لدعم خطط التوسع التصديري وفتح أسواق جديدة في أفريقيا والدول العربية، مستفيدين من المزايا النسبية للصناعة المصرية.
 

دعم المشروعات الصغيرة وفرص نمو واعدة
 

وأكد أن دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشعبة من خلال برامج تدريب وتأهيل فني لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتحسين الجودة، مشددًا على أن صناعة الملح تمتلك فرصًا واعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة مع تعزيز القيمة المضافة والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

الملح إنتاج الملح صادرات مصر من الملح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة القادمة كاملة ومكتوبة

أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

المفتي: مواجهة الانحرافات الفكرية لا تتحقق إلا من خلال العلم الرصين

الدكتور نظير محمد عياد، مُفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

المفتي: الفهم الصحيح لآيات الصفات في القرآن الكريم من أهم ركائز حماية العقيدة

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد