حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة

تسبب حريق محل ملابس الزعبلاوي بميدان الجيزة في إصابة عدد من الطلاب بحالات اختناق داخل مدرسة ملاصقة لموقع الحريق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب.

حريق في ميدان الجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل محل ملابس الزعبلاوي في ميدان الجيزة، ما أسفر عن تصاعد الأدخنة داخل مدرسة مجاورة لمحل الملابس محل الحريق، والتسبب في إصابة عدد من الطلاب داخل المدرسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب، وتم تحرير محضر بالواقعة.