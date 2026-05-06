الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026

التضخم -صورة تعبيرية
آية الجارحي

ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (287.9) نقطة لشهر ابريل 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.2%) عن شهر مارس 2026.

اسباب ارتفاع معدل التضخم 

ورجعت البيانات الإحصائية، أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار  الحبوب والخبز بنسبة (1.4%)،  الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.8%)،  الزيوت والدهون بنسبة (1.2%)،  الفاكهة بنسبة (3.8%)،  الخضروات بنسبة (5.1%).

كما ارتفع أيضا السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)،  البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%)،  المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%)،  الدخان بنسبة (0.5%)،  الاقمشة بنسبة (1.7%)،  الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)،  التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.6%)،  الاحذية بنسبة (1.7%)،  الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.4%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.6%)،  الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.5%)،  المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)،  الاجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)،  الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.2%)،  ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.0%)،  السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.7%)،  خدمات المستشفيات بنسبة (3.5%)،  شراء المركبات بنسبة (2.2%)،  المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%)،  خدمات النقل بنسبة (5.1%)،  خدمات البريد بنسبة (4.2%)،  معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.5%)،  معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (5.6%)،  الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%)،  الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.4%)،  الوجبات الجاهزة بنسبة (3.9%)،  خدمات الفنادق بنسبة (0.8%)،  العناية الشخصية بنسبة (2.6%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار  اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)،  الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.1%) .

معدل التضـخم السنوي

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.4%) لشهر ابريل 2026 مقابل (13.5%) عن شهر مارس 2026 .

 التغيــر الشهــرى شهــر ابريل 2026 مقارنة بشهـر مارس 2026

سجل  الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة             (-6.4%)، انخفاض أسعار  الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%).

 هذا بالرغم من ارتفاع أسعار  الحبوب والخبز بنسبة (1.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%).

سجل  المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (0.5%).

سجل  الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار  الاقمشة بنسبة (1.7%)،  الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)،  التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.6%)،  الاحذية بنسبة (1.7%) .

سجل  المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار  الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.4%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.6%)،  المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.5%)،  الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.5%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار  المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)،  الاجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)،  الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.2%)،  ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.0%) .

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار  خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (3.1%)،  خدمات المستشفيات بنسبة (3.5%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (3.5%) بسبب ارتفاع أسعار  شراء المركبات بنسبة (2.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار  خدمات البريد بنسبة (4.2%)،  معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.5%) .

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار  معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (5.6%)،  الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)،  الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%)،  الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.4%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.9%) بسبب ارتفاع أسعار  الوجبات الجاهزة بنسبة (3.9%)،  خدمات الفنادق بنسبة (0.8%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار  العناية الشخصية بنسبة (2.6%) 

 التغير السنوي (شهر ابريل 2026 مقارنة بشهر ابريل 2025)

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (6.9%) بسبب : ارتفاع أسعار  الحبوب والخبز بنسبة (2.5%)، ارتفاع أسعار  اللحوم والدواجن بنسبة (1.5%)، ارتفاع أسعار  الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، ارتفاع أسعار  الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار  الزيوت والدهون بنسبة (4.5%)، ارتفاع أسعار  الخضروات بنسبة (47.0%)، ارتفاع أسعار  السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار  منتجات غذائية أخرى بنسبة (4.1%)، ارتفاع أسعار  البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.1%)، ارتفاع أسعار  المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.9%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار  الفاكهة بنسبة (-7.4%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (16.6%) بسبب ارتفاع أسعار  المشروبات الكحولية بنسبة (16.9%)،  الدخان بنسبة (16.6%).

 سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.3%) بسبب ارتفاع أسعار  الاقمشة بنسبة (14.8%)،  الملابس الجاهزة بنسبة (15.0%)،  التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (15.3%)،  الاحذية بنسبة (11.4%)،  اصلاح الاحذية بنسبة (11.3%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (30.0%) بسبب ارتفاع أسعار  الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (24.0%)،  صيانة واصلاح المسكن بنسبة (14.5%)،  المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (4.1%)،  الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (21.3%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار  المفروشات المنزلية بنسبة (11.9%)،  الاجهزة المنزلية بنسبة (7.7%)،  الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (10.5%)،  ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (11.4%)،  السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (13.2%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (10.1%) بسبب ارتفاع أسعار  المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.1%)،  خدمات المستشفيات بنسبة (21.2%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (24.5%) بسبب ارتفاع أسعار  شراء المركبات بنسبة (10.9%)،  المنفق على النقل الخاص بنسبة (26.8%)،  خدمات النقل بنسبة (25.9%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار  خدمات البريد بنسبة (1.4%)،  معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.2%) .

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (15.5%) بسبب ارتفاع أسعار  معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (6.6%)،  الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.6%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.9%)،  الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (20.0%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار  التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)،  التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)،  التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)،  التعليم العالي بنسبة (17.0%) .

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.4%) بسبب ارتفاع أسعار  الوجبات الجاهزة بنسبة (13.4%)،  خدمات الفنادق بنسبة (15.4%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (12.5%) بسبب ارتفاع أسعار  العناية الشخصية بنسبة (13.4%)،  امتعة شخصية بنسبة (28.3%) .

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

