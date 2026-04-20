مصر للطيران تطلق خدمات إنترنت متطورة على متن أسطولها الجوي

أعلنت مصر للطيران عن إطلاق باقة متكاملة من خدمات الإنترنت واي فاي المجانية على متن عدد من طائراتها الحديثة، وذلك في إطار حرصها المستمر على تلبية احتياجات عملائها وتعزيز مستوى الراحة والرفاهية أثناء الرحلات.

وتشمل هذه الخدمات طائرات A350-900 وB787-9 Dreamliner وB737 MAX 8 وA321 وA320neo، حيث سيتمكن الركاب من الاستمتاع طوال مدة الرحلة بالمراسلات النصية والصوتية مجانًا،

وكذلك إجراء المكالمات الصوتية عبر تطبيقات الإنترنت بالإضافة إلى تصفح الإنترنت واستخدام تطبيقات البريد الإلكتروني دون رسوم لمدة تصل إلى ساعتين خلال الرحلة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتطلعات المسافرين في البقاء على اتصال دائم سواء لأغراض العمل أو التواصل الشخصي، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة سفر عصرية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة النقل الجوي.

كما تسعى مصر للطيران من خلال هذه الخدمات إلى تعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، وترسيخ مكانتها كناقل وطني يقدم خدمات متطورة تلبي تطلعات مختلف شرائح المسافرين.

وفي سياق آخر كان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وقع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك مع خوان كارلوس سالازار سكرتير عام المنظمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كمركز إقليمي ودولي لصناعة النقل الجوي، وفي خطوة تعكس ما تحظى به الدولة المصرية من مكانة مُتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الطيران المدني.

تم توقيع الاتفاقية بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور محمد رحمة رئيس قطاع النقل الجوى بالمنظمة والذي تم تعيينه مؤخرًا كمدير إقليمي للايكاو بالشرق الأوسط، والملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وريم عرابى المُمثل المناوب لمصر في مجلس منظمة الإيكاو ومحمد سماوي نائب مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي بالقاهرة و لمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران.