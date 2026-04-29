أخبار التكنولوجيا.. أنترنت أسرع إليك كيفية ترقية شبكة Wi-Fi لديك وبمواصفات تصوير فائقة شاومي تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة

هتقلب الموازيين.. تحديث OxygenOS يقدم ميزات جديدة إليك أهم التفاصيل

نشرت ون بلس قائمة الأسئلة الشائعة تحديث OxygenOS لشهر أبريل 2026، والتي تغطي الأخطاء الحالية، وإرشادات حول الميزات، ومتطلبات التطبيقات، وتفاصيل طرح إصدار البرنامج B60P01. يأتي هذا التحديث ضمن سلسلة معلومات OxygenOS الشهرية للشركة، والتي تهدف إلى الإجابة على أسئلة المستخدمين الشائعة حول سلوك النظام، وحالة الإصدار، وميزات المنتج.

لأنترنت أسرع.. إليك كيفية ترقية شبكة Wi-Fi لديك

يمكنك بمجموعة طرق ذكية ترقية شبكة Wi-Fi لديك وجعل الإنترنت أسرع، حيث قد يكون للطقس السىء تأثيرا على اتصالك بالإنترنت، وتباطؤ اتصال الواى فاي.

ووفقا لموقع “wired” فإن اعطال الراوتر ربما لا يكون شببها وجود مشكلة فنية لكت ترجع إلي الطقس السىء الذي يؤثر على اتصال WiFi.

بمواصفات تصوير فائقة شاومي تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة.. إليك أهم مواصفاتها

تنتشر الشائعات بكثرة حول تفاصيل الهواتف الرائدة من الجيل القادم، مثل سلسلة Xiaomi 18، وسلسلة Vivo X500، وسلسلة Oppo Find X10. ويشير تسريب جديد ظهر على موقع Weibo إلى أن سلسلة Honor Magic 9 القادمة قد توفر إمكانيات تسجيل فيديو فائقة.

بشاشة كبيرة وتصميم اقتصادي.. إليك أهم مواصفات هاتف Poco C81 pro

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الاقتصادي الجديد قبل الموعد المحدد بقليل. فقد ظهر هاتف Poco C81 Pro لفترة وجيزة على موقع الشركة العالمي، ولكن بعد أن لفتت مواصفاته الأنظار.

مواصفات هاتف Poco C81 Pro

أضافت شركة بوكو طرازًا جديدًا إلى سلسلة هواتفها الاقتصادية للغاية C. وقد تم إطلاق الهاتف في أسواق عالمية مختارة بعد فترة وجيزة من وصول هاتفي بوكو C81 وC81x