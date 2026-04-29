هتقلب الموازيين.. تحديث OxygenOS يقدم ميزات جديدة إليك أهم التفاصيل

نشرت ون بلس قائمة الأسئلة الشائعة تحديث OxygenOS لشهر أبريل 2026، والتي تغطي الأخطاء الحالية، وإرشادات حول الميزات، ومتطلبات التطبيقات، وتفاصيل طرح إصدار البرنامج B60P01. يأتي هذا التحديث ضمن سلسلة معلومات OxygenOS الشهرية للشركة، والتي تهدف إلى الإجابة على أسئلة المستخدمين الشائعة حول سلوك النظام، وحالة الإصدار، وميزات المنتج.



أسئلة شائعة

من بين المشكلات المذكورة في الأسئلة الشائعة لشهر أبريل، مشكلة وميض الشاشة أثناء تسجيل الفيديو. وأوضحت شركة ون بلس أن هذه المشكلة تؤثر على بعض الأجهزة،وتحاول حلها ولم تُحدد الشركة موعدًا نهائيًا لحل هذه المشكلة تحديدًا، لكنها أكدت أنها ستواصل العمل على تحسينها.

تتناول الأسئلة الشائعة أيضًا مشكلة تشغيل الكاميرا التي تظهر عند استخدام إيماءة أو اختصار الشاشة المغلقة. في بعض الحالات، لا يُشغّل اختصار الكاميرا الشاشة تلقائيًا عند إطفائها. وقد صرّحت شركة ون بلس بأن هذه المشكلة قد تم حلّها في أحدث إصدار. يُنصح المستخدمون الذين يواجهون هذه المشكلة بتحديث أجهزتهم. وحتى ذلك الحين، يمكن تشغيل الشاشة يدويًا بالضغط على زر الطاقة.

ميزات جديدة

أوضحت ون بلس أيضًا كيفية إضافة علامة سونغكران المائية لمستخدميها عبر تطبيق الصور. يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال تطبيق الصور > تحديد الصورة الملتقطة > تحرير > علامة مائية.

تتطلب هذه الميزة نظام OxygenOS الإصدار 13.0.1 أو أحدث، وتطبيق الصور الإصدار 15.75.0 أو أحدث. وأشارت ون بلس إلى إمكانية تحديث تطبيق الصور عبر متجر التطبيقات.

تتضمن الأسئلة الشائعة لشهر أبريل إرشادات حول نتائج المباريات الرياضية المباشرة. يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة من خلال الإعدادات > الإشعارات والإعدادات السريعة > التنبيهات المباشرة > السماح بالتنبيهات المباشرة > الرياضة من جوجل > إعدادات الرياضة من جوجل، ثم متابعة فرقهم المفضلة. وأشارت ون بلس إلى أن هذه الميزة متوفرة فقط في بعض الطرازات.

يمكن تفعيل ميزة بوابة المحتوى من خلال الإعدادات > إمكانية الوصول والراحة > بوابة المحتوى > السحب والإفلات. تتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة الصور والنصوص والمحتويات الأخرى بسهولة أكبر.

أكدت شركة ون بلس أيضاً أن إصدار B60P01 بدأ طرحه في 8 أبريل 2026، ومن المقرر أن يصل إلى المستخدمين بحلول 30 أبريل 2026. ويجلب التحديث تحسينات على بعض العمليات واستقرار النظام لتجربة أكثر سلاسة.