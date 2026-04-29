تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات تصوير فائقة شاومي تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة.. إليك أهم مواصفاتها

سلسلة Xiaomi 18
لمياء الياسين

تنتشر الشائعات بكثرة حول تفاصيل الهواتف الرائدة من الجيل القادم، مثل سلسلة Xiaomi 18، وسلسلة Vivo X500، وسلسلة Oppo Find X10. ويشير تسريب جديد ظهر على موقع Weibo إلى أن سلسلة Honor Magic 9 القادمة قد توفر إمكانيات تسجيل فيديو فائقة.

 موعد إطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 9

يزعم تسريب جديد من المسرب الصيني غوان تونغشوي جي آي إم أن سلسلة هواتف Honor Magic 9 القادمة من المقرر إطلاقها في الصين في أكتوبر من هذا العام مع ترقيات رئيسية تركز على التصوير والتصميم.
بحسب المصدر، ستتميز سلسلة Magic 9 بقدرات تصوير مدعومة من ARRI، مما يُحسّن بشكل ملحوظ أداء التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو. وللعلم، فإن ARRI علامة تجارية ألمانية مرموقة في صناعة السينما الاحترافية، تشتهر بإنتاج كاميرات وعدسات ومعدات إضاءة سينمائية عالية الجودة تُستخدم في أفلام هوليوود والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية.

ميزات لم يسبق لها مثيل

أعلنت شركتا Honor وARRI عن تعاونهما في المؤتمر العالمي للجوال 2026 في وقت سابق من هذا العام. وسيكون هاتف Honor Robot Phone القادم، والمتوقع إطلاقه في الصين في أغسطس، أول هاتف مزود بإمكانيات تسجيل فيديو بجودة سينمائية تم تطويرها من خلال هذه الشراكة.

يدّعي أحد المسرّبين أن سلسلة هواتف Honor Magic 9 ستكون أول سلسلة هواتف ذكية عادية مزودة بتقنية التصوير من ARRI. ومن المتوقع أن تضم السلسلة عدة طرازات، قد تتميز جميعها بشاشات مسطحة.

كشف المصدر أيضاً أن المجموعة ستعتمد تصميماً مُجدداً بمظهر أكثر شباباً مع الحفاظ على هويتها الموجهة للأعمال. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تعمل الأجهزة بنظام التشغيل MagicOS 11، الذي يُشاع أنه سيُقدم ترقيات كبيرة في واجهة المستخدم وميزاته، مُوجهة للمستخدمين الذين يُولون اهتماماً بالغاً لتفاصيل البرامج وتجربة المستخدم الشاملة.


 

الهواتف الرائدة سلسلة Oppo Find X10 سلسلة Honor Magic 9 تسجيل الفيديو أداء التصوير الفوتوغرافي هاتف Honor Robot Phone نظام التشغيل MagicOS 11

قافلة طبية
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
داليا مصطفى
