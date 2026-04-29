بشاشة كبيرة وتصميم اقتصاي.. إليك أهم مواصفات هاتف Poco C81 pro

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الاقتصادي الجديد قبل الموعد المحدد بقليل. فقد ظهر هاتف Poco C81 Pro لفترة وجيزة على موقع الشركة العالمي، ولكن بعد أن لفتت مواصفاته الأنظار.

مواصفات هاتف Poco C81 Pro

أضافت شركة بوكو طرازًا جديدًا إلى سلسلة هواتفها الاقتصادية للغاية C. وقد تم إطلاق الهاتف في أسواق عالمية مختارة بعد فترة وجيزة من وصول هاتفي بوكو C81 وC81x تشترك الهواتف الثلاثة في نفس المكونات الأساسية، لذا فإن طراز Pro يُركز على تحسينات طفيفة أكثر من كونه جهازًا مختلفًا تمامًا.

يأتي جهاز C81 Pro بشاشة LCD مقاس 6.9 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. قد تبدو الدقة منخفضة بعض الشيء، لكن معدل التحديث المرتفع يوفر تجربة استخدام سلسة في المهام الأساسية.

عمر البطارية



يعتمد الهاتف على معالج Unisoc T7250، وهو مناسب تمامًا للمهام الأساسية مثل المراسلة، ومشاهدة الفيديوهات، والألعاب الخفيفة. سيكون الأداء مألوفًا لمن سبق له استخدام معالجات اقتصادية قديمة مثل Snapdragon 680 أو Helio G85. تقتصر الذاكرة على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، بينما تصل سعة التخزين إلى 256 جيجابايت. كما يدعم الهاتف إضافة بطاقة microSD.

يعد إعداد الكاميرا بسيط و يوجد مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل في الخلف مع عدسة إضافية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يُعدّ عمر البطارية من أبرز مزايا الجهاز. فبطاريته بسعة 6000 مللي أمبير، مع مكوناته الأساسية، تكفي ليوم كامل، وربما أكثر مع الاستخدام الخفيف. لكن الشحن محدود بقدرة 15 واط، لذا سيستغرق بعض الوقت لإعادة شحنه بالكامل.

يأتي الهاتف مزودًا بنظام التشغيل HyperOS 3 المبني على نظام Android 15. ولم تشارك شركة Poco الكثير من المعلومات حول التحديثات طويلة المدى حتى الآن، وهو أمر شائع إلى حد ما في هذا القطاع.

الأسعار والتوافر:

يبدأ سعر النسخة ذات سعة 128 جيجابايت من حوالي 109 دولارات، مع توفر خيار أقل تكلفة بسعة 64 جيجابايت في بعض الأسواق. أما النسخة ذات سعة 256 جيجابايت فهي أعلى في المجموعة.

4 جيجابايت + 64 جيجابايت: 99 دولارًا

4 جيجابايت + 128 جيجابايت: 109 دولارًا

4 جيجابايت + 256 جيجابايت: 129 دولارًا

بالمقارنة مع هاتفي Poco C81 وC81x في الهند، فإن الاختلافات طفيفة. يبدو هاتف Poco C81 Pro كهاتف اقتصادي بسيط يركز على الأساسيات.