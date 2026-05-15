الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توروب يؤجل حسم دفاع الأهلي أمام المصري بسبب الموقف الطبي

يواصل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب دراسة العديد من الخيارات الدفاعية قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، في ظل حالة الترقب بشأن جاهزية بعض اللاعبين المصابين.

انتظار التقرير الطبي يحسم القرار

وكشف الإعلامي جمال الغندور أن المدير الفني للأهلي لم يستقر حتى الآن على التشكيل النهائي لخط الدفاع، مفضّلًا تأجيل اتخاذ القرار إلى الأسبوع المقبل، انتظارًا للتقرير الطبي الخاص بعدد من اللاعبين الذين يعانون من إصابات مختلفة خلال الفترة الحالية.

وأشار الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، إلى أن الجهاز الطبي يعمل بشكل مكثف لتحديد مدى قدرة اللاعبين المصابين على اللحاق بالمباراة، خاصة أن اللقاء يمثل أهمية كبيرة للفريق في ختام مشواره ببطولة الدوري.

ويفاضل الجهاز الفني بين أكثر من لاعب للدفع بهم في الخط الخلفي، تحسبًا لعدم جاهزية بعض العناصر الأساسية، حيث يسعى توروب للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن يمنح الفريق التوازن الدفاعي المطلوب أمام فريق المصري، الذي يُعرف بقوته الهجومية وتنظيمه الجيد داخل الملعب.

كما يحرص المدرب الدنماركي على متابعة الحالة البدنية والفنية للاعبين خلال التدريبات اليومية، من أجل اختيار العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة في المباراة المرتقبة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

ويدخل الأهلي مواجهة المصري بهدف تحقيق الفوز وإنهاء الموسم المحلي بصورة قوية، وسط رغبة من الجهاز الفني واللاعبين في تقديم أداء مميز يليق باسم النادي وجماهيره، مع استمرار المنافسة على حصد الألقاب المحلية هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف المصابين بشكل نهائي، قبل أن يعلن الجهاز الفني بقيادة توروب القائمة النهائية التي ستخوض اللقاء المنتظر أمام المصري البورسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

رسمياً..تسليم أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

عراقجي : إيران انتصرت في حربها ضد أمريكا ودول البريكس مُقرة بذلك

روسيا تعلن تدمير 355 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل

الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار مع إيران وتحذر من تداعيات التصعيد على العالم

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

