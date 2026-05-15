نجم اتحاد العاصمة يعلق على مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

علق تشي مالون جونيور لاعب اتحاد العاصمة الجزائري علي مواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية

وقال في تصريحات صحفيه :" ستكون المباراة مختلفة عن التي خضناها في الجزائر، لكننا مستعدون جيداً من الناحية النفسية والذهنية والبدنية"

واضاف “نتوقع مواجهة صعبة يوم السبت، لكنها ليست فوق قدراتنا … نثق في إمكانياتنا، وندرك أن المباراة تُلعب بين فريقين متكافئين داخل الملعب”

واكمل “سنخوض اللقاء بعزيمة كبيرة، وعلينا أن نضاعف مجهودنا مقارنة بالمباراة الماضية”

واختتم “هدفنا واضح، وهو حسم اللقب وتقديم أفضل ما لدينا داخل أرض الملعب”