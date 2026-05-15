خالد الغندور: أولاد الزمالك في حتة تانية

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أبناء نادي الزمالك يواصلون تحقيق النجاحات في مختلف الأندية، بعدما نجح الكابتن أحمد عبد المقصود في قيادة فريق بترول أسيوط للصعود بعد غياب دام 16 عامًا، فيما تمكن الكابتن أمير عزمي مجاهد من قيادة أبو قير للأسمدة للصعود لأول مرة في تاريخه.

وكتب الغندور عبر صفحته على “فيس بوك”:“أولاد الزمالك في حتة تانية.. كابتن أحمد عبد المقصود يصعد ببترول أسيوط بعد غياب 16 سنة، وكابتن أمير عزمي مجاهد يصعد بأبو قير لأول مرة في التاريخ”.

وجاء صعود بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة بعد موسم قوي في دوري المحترفين، حيث نجح الفريقان في حسم بطاقتي التأهل بعد منافسة قوية امتدت حتى الجولات الأخيرة.

وتمكن بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود من العودة مجددًا للأضواء بعد سنوات طويلة من الغياب، بينما حقق أبو قير للأسمدة إنجازًا تاريخيًا بقيادة أمير عزمي مجاهد، بعدما نجح الفريق في الصعود لأول مرة، وسط حالة من الفرحة الكبيرة بين الجماهير والجهازين الفني والإداري للفريقين.