محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد للامتحانات.. ونماذج استرشادية للإعدادية

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، لضمان انتظام سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري.

وأشارت إلى ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية داخل لجان الامتحانات، وذلك بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان توفير التأمين الكامل للجان الامتحانية، والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، بما يضمن سير العملية الامتحانية في هدوء واستقرار.

وفى سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2025/2026 بنظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية، بهدف تدريب الطلاب على شكل ورقة الامتحان وطبيعة الأسئلة ونمط الإجابة.

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن تلك النماذج تم إعدادها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يساعد الطلاب على رفع مستوى الاستعداد وتنمية مهارات إدارة الوقت.

ويمكن تحميل هذه النماذج عبر الرابط التالي:

https://edu-behira.com.eg/school/booklet





