إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة 29 بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أي تعديات أو مخالفات بناء، مشددة على أهمية المتابعة اليومية والرصد المستمر للتعديات، والتعامل الفوري معها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا لحقوق الأجيال القادمة.

هذا وقد أسفرت الحملات التي تم تنفيذها بعدد من مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 23 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة 2823 مترًا مربعًا، شملت إزالة 10 حالات مبانٍ مخالفة على مساحة 1964 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 13 حالة متغيرات مكانية على مساحة 859 مترًا مربعًا.

كما تم إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية أملاك دولة بمساحة إجمالية بلغت 18 فدانًا، وذلك بالنسبة للحالات الواقعة داخل المستهدف بالموجة.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ حملات الإزالة بكل قوة وحسم، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أي تعديات جديدة.