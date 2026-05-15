حمزة عبدالكريم: إحرازي الأهداف في برشلونة لا يعني التوقف

علق حمزة عبدالكريم نجم فريق برشلونة أتليتك على تجربته مع فريقه والفوز الأخير في المسابقة المحلية.

وقاد حمزة عبدالكريم فريق برشلونه تحت ١٩ عاما إلي نصف نهائي كأس الأبطال.

وأحرز حمزة عبد الكريم نجم برشلونه تحت ١٩ عام الهدف الثاني للفريق أمام تينيريفي في إياب ربع نهائي كأس الأبطال

وتفوق برشلونة بنتيجة 3 - 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور ربع النهائي

أعلن بول بلانيس المدير الفني لفريق شباب برشلونة تحت 19 عامًا تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره تينيريفي ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال.

ويشهد تشكيل فريق برشلونة للشباب تحت 19 عامًا، تواجد حمزة عبد الكريم المعار من صفوف الأهلي ضمن التشكيل الأساسي في مباراة تينيريفي الحاسمة.

وقال حمزة عبد الكريم في تصرحات تليفزيونية: أحاول تحقيق أقصى استفادة في كل يوم وكل مران أخوضه هنا، وإحرازي الأهداف لا يعني التوقف، لذلك يجب عليّ التطور في أمور أخرى.

وشدد: الأهم هو اللعب كفريق واحد، لأن الكرة الجماعية الأساس هنا، وأنا أحاول التأقلم والفريق بأكمله يعلم مميزاتي، والفريق بأكلمه يساعدني في المباريات.