شوبير يطالب بالهدوء حول مستقبل حمزة عبدالكريم



دعا الإعلامي أحمد شوبير إلى ضرورة التهدئة فيما يثار حول مستقبل اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة بشأن اقترابه من برشلونة أو وصول قيمته إلى 3 ملايين دولار لا تزال غير مؤكدة.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أنه من أوائل من تحدثوا عن اللاعب وطالبوا بمنحه فرصة داخل الأهلي، مشيدًا بالدور الذي لعبه أحمد الكاس في تطوير مستواه مع منتخب الناشئين. وأكد أن الصورة ستتضح بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

سعادته الكبيرة بعد تألقه اللافت وتسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك”، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مجهود كبير من الفريق منذ بداية الموسم.

وقال حمزة عبدالكريم في تصريحاته: “الحمد لله دائمًا وأبدًا، تمكنت من تسجيل ثلاثة أهداف، والفريق قدم مجهودًا كبيرًا منذ انطلاق الموسم”، مشيرًا إلى أن انضمامه جاء في منتصف الموسم، لكنه حظي بترحيب كبير من الجميع داخل الفريق.

وأضاف أنه نجح مع مرور الوقت في الانسجام مع زملائه والتأقلم على أجواء الفريق، مؤكدًا سعادته بحصد اللقب والاستمرار مع الفريق، إلى جانب مشاركته في المباراة وتسجيل الهاتريك.



وأشار إلى أنه تلقى دعمًا كبيرًا من زملائه خلال التدريبات طوال الأسبوع، حيث كانوا يثقون في قدراته، لافتًا إلى أنه كان بإمكانه تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف خلال اللقاء.