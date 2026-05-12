رئيس نادي برشلونة الأسبق: حمزة عبدالكريم موهبة واعدة وسيصل لمستويات كبيرة

أكد خوان جاسبارت رئيس نادي برشلونة الأسبق، أن انضمام اللاعب المصري حمزة عبد الكريم إلى صفوف النادي الكتالوني يعكس حجم موهبته الكبيرة وإمكاناته الواعدة.

وقال جاسبارت في تصريحات صحفية، إن اللاعب يمتلك مقومات فنية مميزة تؤهله لمستقبل قوي في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه “مع مرور الوقت واكتساب المزيد من الخبرات سيكون قادرًا على الوصول إلى مستويات أعلى وتحقيق نجاحات مميزة”.

وأضاف أن برشلونة دائمًا ما يراهن على المواهب الشابة القادرة على التطور، مؤكدًا أن حمزة عبد الكريم يمثل نموذجًا للاعب الذي يمكنه صناعة الفارق إذا استمر في التطور والالتزام.