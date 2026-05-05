شبانة: حمزة عبدالكريم مفاجأة مصر في كأس العالم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن حمزة عبدالكريم لاعب النادي الأهلي، المعار لصفوف برشلونة الإسباني، قد يكون مفاجأة حسام حسن في قائمة منتخب مصر بكأس العالم 2026.



قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": " حمزة عبدالكريم، لاعب الأهلي المعار إلى برشلونة، تألق بشكل لافت مع فريق الشباب، وتمكن من تسجيل 3 أهداف، وهناك مطالب بمشاركته مع الفريق الأول، خاصة في حال حسم برشلونة لقب الدوري ".

وأوضح: "قد يكون حمزة عبدالكريم مفاجأة حسام حسن في قائمة منتخب مصر خلال كأس العالم، خاصة أنه ضمن القائمة المبدئية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن يعتمد دائمًا على العناصر الشابة، ويحرص على بناء فريق للمستقبل، وهو ما قد يمنح الفرصة لوجوه جديدة خلال الفترة المقبلة".