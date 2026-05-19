بطلب من مورينيو.. باستوني يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

وضع البرتغالي جوزيه مورينيو المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني ضمن أولوياته لتدعيم دفاع ريال مدريد، حال توليه القيادة الفنية للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن مورينيو معجب بشدة بالإمكانات الفنية التي يمتلكها مدافع إنتر ميلان، ويرى أنه قادر على قيادة الخط الخلفي لريال مدريد لسنوات طويلة، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن إدارة إنتر ميلان لا تنوي التخلي عن باستوني بسهولة، حيث حددت مبلغًا يقترب من 70 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، وهو ما قد يمثل عقبة كبيرة أمام إتمام الصفقة في الصيف المقبل.

كما أشارت المصادر إلى أن برشلونة يراقب موقف المدافع الإيطالي أيضًا، بعدما وضعه ضمن قائمة الأسماء المرشحة لدعم دفاع الفريق، لكن المطالب المالية المرتفعة للنادي الإيطالي تثير تحفظات داخل الإدارة الكتالونية.

ويأتي اهتمام مورينيو بضم باستوني بالتزامن مع الأنباء المتزايدة حول اقتراب المدرب البرتغالي من العودة إلى تدريب ريال مدريد، خلفًا للإسباني ألفارو أربيلوا بداية من الموسم المقبل.